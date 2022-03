Manifestación "Paz y Democracia. No a la guerra"

Jueves, 03 Marzo 2022 16:16

Soria se manifiesta mañana viernes bajo el lema "Paz y Democracia. No a la guerra".

Esta mañana se ha celebrado una reunión en el Centro Gaya Nuño, coordinada por el Ayuntamiento de Soria, de diversos colectivos sociales de la ciudad, incluida la comunidad ucraniana, con el objeto de convocar para mañana viernes 4 de marzo a las 20:30 horas una manifestación con el lema "Paz y Democracia. No a la guerra".

La manifestación en apoyo al pueblo de Ucrania recorrerá la zona centro de la ciudad desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto consensuado por las entidades participantes, para después ceder la palabra a una representante de la comunidad ucraniana residente en Soria.





MANIFIESTO

PAZ Y DEMOCRACIA. NO A LA GUERRA.

No a la guerra. Lo gritamos alto y claro como ya lo hemos hecho en otras ocasiones porque hoy y siempre: NO A LA GUERRA.

La actual agresión militar del gobierno ruso contra la población ucraniana está significando asesinatos y desplazamientos forzosos de millones de personas y nos coloca a la sociedad mundial en conjunto, en un situación de desastre humanitario.

Ahí estamos todas las personas y debemos posicionarnos.

Lo hacemos desde la ciudad de Soria, y cuando decimos No al guerra estamos diciendo:

Que rechazamos esta agresión, solidarizándonos con el pueblo ucraniano, víctimas de la ocupación belicista.

Que exigimos que los gobiernos y el conjunto de la comunidad internacional dediquen todos los esfuerzos a su alcance para conseguir un cese integral de las hostilidades y la retirada de todas las tropas de Ucrania.

Que Soria y cada una de las personas que aquí vivimos, seremos hogar y refugio de quien haya tenido que huir de su casa. Activación ya de vías legales y seguras que aseguren la acogida digna y re la protección de los derechos humanos.

Nuestro apoyo para quienes valientes, se manifiestan en lugares donde la represión manda, incluso en diferentes ciudades de Rusia, arriesgándose y sufriendo detenciones en muchos de los casos, unimos nuestro grito a los suyos.

Impulsemos institucionalmente y desde la sociedad civil iniciativas de construcción de paz, que cambien la construcción violenta y desigual del mundo.

Que todas las guerras activas en el mundo reciban nuestro NO A LA GUERRA.

Que estamos aquí, en el mismo mundo donde están cayendo las bombas, que somos parte del desastre, que lo rechazamos, y queremos ser parte de la solución.

NO A LA GUERRA.