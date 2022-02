Lucas (PP): "Lo que queremos es seguir avanzando"

Jueves, 10 Febrero 2022 17:17

Rocío Lucas, candidata del Partido Popular de Soria a las Cortes regionales, demanda la confianza de los electores para seguir avanzando en proyectos que se han puesto en marcha en la última legislatura, marcada por la Covid 19.

A Lucas, soriana de Villálvaro, le ha tocado afrontar las exigencias de la pandemia en la consejería de Educación. Ahora, encara su primera campaña electoral con optimismo y entusiasmo, según ha subrayado, y con la intención de ganarse la confianza suficiente para que los proyectos que se han puesto en marcha, continúen creciendo, para generar empleo y oportunidades en Soria.

- Si hacemos caso a las encuestas, hacía tiempo que no se vivía una campaña electoral tan disputada, tras la irrupción de Soria ¡Ya! ¿Cómo se presenta estas últimas horas para la candidata popular?

- Sí que es cierto que vamos al ámbito autonómico sin tener ninguna que otra elección, ni en el ámbito muncipal ni estatal. Y por tanto se pone más el foco en las autonómicas en toda España. Es positivo también para poner a Soria y a Castilla y León en el mapa y la importancia y transcendencia que tenemos para seguir avanzando como país. Además hay otras fuerzas locales que irrumpen como novedad en un entorno autonómico. Nosotros estamos abordando la campaña con optimismo y entusiasmo; estamos transmitiendo las propuestas que tenemos para Soria y Castilla y León. Y por tanto es una actuación sana.

- Llevan muchas propuestas en el programa, pero cuáles son las prioritarias?

- A la Junta tenemos transferidos las competencias fundamentales: la educación, la sanidad, la dependencia... vivienda, etc. Tenemos propuestas para cada uno de los sectores y que ellos también están interesados en conocer. Es lo que estamos haciendo, para que sepan cómo vamos a materializar estas propuestas. Lo que hemos visto en el programa del PP es que llevamos propuestas que ya estamos haciendo y otros partidos, lo que nosotros estamos haciendo, dicen que lo van a hacer.

- Supongo que hacen muchos kilómetros en campaña por la provincia ¿Qué os transmiten los vecinos?

- Les preocupa, como también nos ocupa a nosotros, el tema de la despoblación. Nos piden que demos más oportunidades al sector empresarial para que vengan empresas, que pongamos suelo industrial... También que demos oportunidades a los jóvenes, y ahí tenemos una educación que queremos que siga siendo de vanguardia, a la cabeza de España y de la OCDE. Les preocupa la sanidad. Nosotros defendemos los consultorios rurales, protegidos y blindados por ley, porque es positivo que así sea, como lo hay en otros ámbitos. Por tanto, en esas cosas que les preocupan es en las que nosotros también estamos trabajando.

- ¿Cómo se revierte la despoblación en el medio rural?

- Desde el PP lo que queremos hacer en el ámbito rural es dar servicios de calidad. Si no los pones, es difícil que las personas decidan tener su proyecto de vida en el mundo rural. Y así tenemos la educación con tres niños en la escuela. Seguimos apostando por los consultorios locales. Sí que es cierto que se necesitan médicos pero es que en España se necesitan casi 7.000 médicos. Con lo cual, es un asunto que hay que tomarse en serio desde el Gobierno de España, con todas las comunidades autónomas, en esa petición de que de forma temporal tiene que haber más plazas MIR y de médicos. No es que no salgan médicos licenciados es que no hay posibilidad de que aprueban la oposición, porque no hay plazas MIR. Las plazas hay que adecuarlas a lo que necesitas. Y sin MIR no se puede ejercer la profesión. Vamos a estar codo con codo y exigiendo al Gobierno que también cumpla con el ámbito sanitario.

Y también la fiscalidad. En el caso de nuestra provincia está la fiscalidad diferenciada, de competencia estatal, como la reducción de costes de la Seguridad Social. Lo hemos dicho muchas veces: donde se han puesto, ha funcionado y ha producido un vuelco en el ámbito del reto demográfico. Volveremos a insistir. Esperaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hubiera dicho en su acto electoral en Soria. Y en el ámbito de las comunidades autónomicas, estamos haciendo un tratamiento diferenciador para la zona rural, como bonificaciones en el impuesto del IRFP, deducciones fiscales; el impuesto de transmisiones en la compra de vivienda se va a bajar de ocho a tres en zonas con riesgo de despoblación, y para los jóvenes un cero por ciento. En la cuota de los autónomos, cuando se implante en localidad con riesgo de despoblación, también será tarifa cero en los primeros años. Se trata de contar con una fiscalidad reducida para incentivar el estimulo económico en el medio rural.

- Sin empleo, no hay fijación de población ¿cómo se consigue?

- El empleo es de iniciativa privada pero las administraciones tenemos que facilitarlo. Hay que dedicar suelo industrial. Y ahí está la política del PP de suelo industrial en el PEMA, pero también en Almazán, El Burgo de Osma... También hemos sacado una convocatoria para aquellos polígonos que sean titularidad de ayuntamientos, o de iniciativa privada, que puedan concurrir a las subvenciones con proyectos. Tenemos que dar facilidades. Además planteamos una oficina para la reducción de los trámites administrativos para constituir una empresa. Facilidades para la contratación con deducciones fiscales. Facilidades para formar al personal. La FP y la Ocupacional tienen una gran importancia. La apuesta que hemos hecho y que seguimos haciendo por la FP es muy evidente, con la amplliación del CIFP Pico Frentes, el de la Merced, y en el programa llevamos hacer un centro de FP Ocupacional en las cúpulas de la energía, por ser una formación más adaptada al sector empresarial. Y es nuestro compromiso y lo que vamos a hacer.

- ¿Cuándo veremos terminado el PEMA tras el parón sufrido por su judicialización?

- Una vez que se ha terminado el proceso judicial, los trámites están yendo bien. Ya se está licitando los 9 millones para la reforma de las cúpulas, donde irán los centros de formación del profesorado y la formación ocupacional. Ya está tramitando la ejecución del proyecto de la subestación eléctrica, con 4 millones. Son pasos que en breve, en primavera, se verán los proyectos y se licitarán para ejecutar las obras.

- ¿Verdaderamente será un foco de atracción de empresas? El tiempo pasa y las empresas no pueden esperar...

- Sí, pero vuelven otras empresas. Si que es cierto que hubo momentos que teníamos reuniones con empresas y que ahora son otras. Hay contactos con empresas importantes del sector empresarial, que están buscando información y que tenemos encuentros para que se puedan instalar, cuando ya esté avanzado el proceso del suelo industrial y las obras.

- En dos años y medio de legislatura, antes de la convocatoria anticipada, ha asegurado que la Junta ha movilizado lo que parece una buena cifra inversora...

- Son casi 300 millones. Pronto se verán las obras del Pico Frentes, porque la adjudicación del proyecto se está tramitando. Ha habido mucha inversión en estos 2 años y medio. Estamos hablando de cerca de 300 millones. Entre ellas dinero para las concentraciones parcelarias en el campillo de Buitrago. Nosotros seguimos apostando por la ganaderia y la agricultura. El regadío es transformación, es vida. En sanidad, con 76 millones comprometidos estamos modificando la nueva obra para realizar la unidad satélite de radioterapia. Es cierto que nos hubiese gustado terminar la legislatura, pero no ha podido ser, pero en este tiempo se han hecho muchas cosas en Soria y lo que queremos es seguir avanzando y continuando con los procesos para licitar y evitar que venga otro equipo y tenga otros planteamientos y suponga otro retroceso en ese impulso que queremos dar a Soria y a Castilla y León.

- La tercera edad necesita atenciones. Tenemos una población envejecida, en más de una ocasión residiendo en pequeños municipios ¿cómo se mejora su atención?

- Castilla y León es la comunidad autónoma, en servicios sociales, líder en gestión de la dependencia. O en atención a los mayores en unidades de día. Vamos a establecer un plan piloto contra la soledad, en coordinación con las diputaciones y CEAS, para que en cada localidad donde no exista un centro de día, puedan existir personas que desde el punto de vista psicológico, de la atención, puedan atender a estas personas mayores que quieren seguir viviendo en su domicilio. Cada vez estamos potenciando más la ayuda a domicilio, al margen que sigamos potenciando las plazas de residencias, con una mayor digitalización. Nuestra implicación y preocupación se ve en lo que hemos hecho durante estos años y en lo que vamos a hacer.

- Cómo ha afectado la Covid 19 a la gestión en la Junta?

- Hemos estado muy centrados en combatir la pandemia. Aun así no hemos parado la gestión del Gobierno. Lo hemos visto en la inversión, de cerca de 300 millones de euros, en Soria. Y hemos dado la cara para atender a todos nuestros sectores. En educación, fuimos la primera comunidad en la que los niños fueron a clase. El PSOE ha hecho después en sus comunidades autónomas lo que nosotros hemos hecho en la nuestra. En servicios sociales, igual. Es cierto que la pandemia ha condicionado, porque teníamos que preocuparnos también de los diferentes sectores económicos.

- Todos sus compromisos los asumen reduciendo impuestos ¿Eso es posible?

- Para el PP, la fiscalidad es una herramienta económica. Se produce actividad económica con bajada de impuestos. Evidentemente tienes que saber cómo hacerlo y qué impuestos tienes que tocar para reactivar la economía. Cuando el dinero se deja en los bolsillos de los contribuyentes, hay recuperación económica y recaudas por otro tipo de impuestos. Lo fácil es aplicar hachazos y plantear una subida de impuestos generalizada y luego yo gasto en lo que quiera. No, no... Hay que hacer una política económica que permita que haya impuestos, porque hay que pagar los servicios públicos, pero no hasta el punto de asfixiar a la economía y a las personas. Ahora tenemos la mayor tasa de inflacción desde hace 30 años, la luz ha subido hasta un 300 por ciento, la gasolina hasta un 25 por ciento... Hay que hacer política económica y la diferencia del PP con el PSOE es sustancial.