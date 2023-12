Los hosteleros piden nueva ordenanza de veladores

Jueves, 07 Diciembre 2023 09:54

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha solicitado hoy al Ayuntamiento de Soria la publicación de una nueva ordenanza de veladores antes de la retirada de las medidas de flexibilización adoptadas por la pandemia de Covid.

Los empresarios de hostelería de la capital han dirigido su petición al alcalde de la capital, Carlos Martínez Mínguez, tras conocer la intención del Consistorio de revocar las medidas excepcionales que permitieron, según reconoce la patronal sectorial, “que muchos establecimientos salieran adelante durante la crisis sanitaria y que en los años sucesivos la hostelería se recuperara de la complicada situación vivida durante el Covid”.

El presidente de ASOHTUR, Pablo Cabezón, ha valorado en su escrito “el esfuerzo del Ayuntamiento de Soria y de sus responsables del área de Turismo, así como su empatía con la situación del sector hostelero durante la pandemia”, pero ha recordado al Ayuntamiento que el fin de las medidas de flexibilización sin una ordenanza moderna devolvería al sector a 2011 (fecha de la publicación de la ordenanza en vigor) en un año, 2024, en el que los hábitos de los consumidores y el contexto turístico de la ciudad ha cambiado.

Desde 2011, ha apuntado la sectorial de Hostelería, el número de visitantes que recibe la capital ha crecido considerablemente, al igual que el número de plazas de alojamiento en hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico, lo que hace necesario que la oferta de hostelería (bares y restaurantes) esté compensada y tenga la capacidad de atender la demanda.

A esto se suma el cambio de hábitos de los clientes, mucho más proclives a usar las terrazas que los espacios interiores.

En el argumentario de ASOHTUR se hace hincapié en que la flexibilización de las terrazas ha dinamizado a los bares de barrio, convirtiéndolos en puntos de encuentro.

“Las terrazas se han convertido en un servicio que realmente se utiliza y que tanto ciudadanos como turistas demandan”, han considerado los hosteleros.

La ordenanza de 2011 encorsetaría tanto a establecimientos como a clientes, teniendo en cuenta de que no se incluye en ella ni siquiera la regulación de elementos que hoy forman parte de estas instalaciones, como cortavientos, toldos o estufas.

Por su parte la hostelería de Soria ha modernizado sus veladores y los ha adaptado a lo que ahora requiere el cliente. Las terrazas ahora con más cómodas y cuentan con más elementos: cortavientos, toldos, estufas,..

“La vieja ordenanza no se encuentra adaptada a la nueva realidad, tampoco atiende a las necesidades actuales y regula determinados aspectos que no se van a poder cumplir, porque las terrazas ya no son lo que eran antes del Covid”, ha resalado el presidente de ASOHTUR en su escrito, en el que se ha solicitado “que se agilice la aprobación de la nueva Ordenanza de veladores de Soria, y que en tanto en cuanto ésta no se encuentre en vigor se mantengan las condiciones de flexibilización de terrazas vigentes en la actualidad”.