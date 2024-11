Latorre resalta compromiso de Gobierno con autovías de Soria, que siguen sin plazo de finalización

Lunes, 18 Noviembre 2024 11:02

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, ha resaltado hoy el compromiso inversor del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras, porque ha puesto en servicio cinco tramos de autovía desde 2018 aunque ha eludido poner fecha a la finalización del trazado completo de A-11 y A-15 a su paso por la provincia.

A preguntas de los periodistas sobre el retraso en la ejecución completa de las autovías en la provincia –después de tres décadas de su inicio-, Latorre ha asegurado que desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2018, se han abierto cinco tramos de autovía –todos ellos ya en marcha en el Gobierno anterior, con Mariano Rajoy, tras recuperar las obras canceladas por el anterior ministro socialista, Pepe Blanco, debido a la crisis financiera de 2009-.

“Cuando comenta este tipo de cosas quizá hable del pasado. Pero desde luego los últimos seis años, lo que ha demostrado este Gobierno es que tiene voluntad de seguir invirtiendo en la mejora de carreteras y en la apertura de nuevos tramos de autovía”, ha resaltado.

En cuanto a los plazos para finalizar las autovías A-11 y A-15, Latorre ha señalado que dependen de las licitaciones y los plazos que se marquen en ellas. O en otras palabras, sigue sin haber fecha para su finalización, después de tres décadas de iniciarse sus trámites.

Latorre ha señalado que se ha resuelto ya el problema en el tramo Langa-Aranda de Duero –empate técnico entre dos empresas- y ahora se espera que no haya recursos que frenen la adjudicación, para lo que esperan la formalización del contrato.

En cuanto al tramo Fuensáuco-Villar del Campo, de la A-15, sigue el ritmo previsto, según Latorre –tiene más de tres años de plazos de ejecución- y en los demás tramos, según ha reiterado, se siguen trabajando en la tramitación administrativa (Mallona-Los Rábanos, Los Rábanos-Fuensáuco) y “esperemos que el proceso continúe como en estos seis últimos años”, en los que se han puesto en servicio cinco tramos de autovía.

Además ha resaltado la inversión en mantenimiento de carreteras, como los más de tres millones para el primer tramo abierto de la A-11, la circunvalación de El Burgo de Osma –en servicio desde 2004-.

Latorre ha señalado que los accidentes mortales en las carreteras es una pandemia que acompaña a la sociedad año tras año.

En el mundo cerca de 1,2 millones de personas fallecen todos los años en accidentes de tráfico. En Soria, se han registrado hasta la fecha, en este año 2004, ocho víctimas mortales, frente a las 16 del año pasado. En España fallecieron el año pasado 1.154.

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, Latorre ha hecho hincapié en la necesidad de reducir estas cifras al mínimo. “Un muerto son muchos. Es una labor conjunta de los conductores, de las administraciones. Se pueden hacer muchas cosas, entre ellas respetar la señalización de tráfico, no consumir drogas y alcohol cuando se conduce, atender a las indicaciones de Tráfico sobre alertas meteorológicas…”, ha señalado.

Latorre ha recordado que los agentes de tráfico intensificaron el año pasado las campañas, pero ha advertido que no se trata de implantar controles para “generar ingresos” sino para evitar que los conductores que no están en condiciones no se pongan al volante.

Rubio ha señalado que un accidente de tráfico es algo súbito, que se produce de manera fortuita, pero ha resaltado que un siniestro vial se produce por la mala conducción o la falta de responsabilidad de los conductores, por lo que apelado al respeto de las normas y a intentar que las personas reincidentes en alcohol y drogas, que no “tengan la oportunidad de renovar el carné de conducir”.

Para Rubio es un día especial, porque esta jornada hubiese cumplido años su hija, atropellada mortalmente hace once años, a la edad de 15 años, cuando entrenaba con una compañera en una carretera nacional.