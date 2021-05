La Soria ¡Ya! pide a Sánchez que cumpla promesas

Viernes, 28 Mayo 2021 14:48

a plataforma Soria ¡Ya! ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha participado en la inauguración de la cuarta edición de Presura, que cumpla las promesas que realizó para la provincia en 2018 y que siguen sin materializarse.



Sánchez aseguró en mayo de 2018 en Soria, antes de las elecciones generales, que su programa electoral abogaría por una alianza público-privada para luchar contra la despoblación en lo que calificó como "el gran desafío nacional de una enfermedad silenciosa contra la que hay que luchar y que se representa en la falta de oportunidades y la desigualdad social y territorial, no solo en Soria sino en toda Castilla y León".

Medio centenar de personas han respaldado las reivindicaciones del movimiento ciudadano, que ha gritado en voz alta, enfrente de la sede de El Hueco de Soria donde se ha celebrado la feria Presura, que "Europa ha hablado" y ahora tiene que hacerlo el Gobierno, implementando las medidas necesarias para que sea una realidad la fiscalidad diferenciada para los territorios más despoblados de España (Soria, Teruel y Cuenca).

Un fuerte dispositivo policial ha acordonado al movimiento ciudadano, evitando cualquier aproximación a las puertas de la sede de El Hueco de Soria.

Una de las portavoces del movimiento ciudadano, Silvia Largo, ha denunciado a EFE que el debate sobre la repoblación que ha entrado en el Parlamento español no se está reflejando de momento en medidas para revertir esta situación.

"Soria está en una situación crítica. Somos la zona cero de la despoblación en España y necesitamos soluciones ya o si no nos veremos abocados a la rápida desaparición", ha advertido.

Largo ha pedido poner en marcha un paquete de medidas, entre ellas la mejora de las infraestructuras viarias (autovía del Duero y de Navarra) y ferroviarias (adaptación a la alta velocidad de la línea Soria-Madrid y reapertura de la Soria-Castejón), la implantación del 5G y de la fiscalidad diferenciada reconocida por Europa.

Además ha reclamado impulsar la potenciación de las cabeceras de comarca para que "tiren" de los municipios de su alrededor.

"Nuestras reivindicaciones no son nuevas pero no nos cansaremos de alzar la voz ante lo que consideramos es una injusticia que todavía no ha sido solventada", ha señalado