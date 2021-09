La ONCE enseña su labor con actividades lúdicas

Lunes, 20 Septiembre 2021 13:41

La ONCE ha enseñado esta jornada en Soria la labor que realiza con las personas ciegas y deficientes visuales, así como con otras discapacidades distintas de la ceguera.

Los ciudadanos han tenido oportunidad de descubrir como percibe el entorno una persona ciega, en las actividades realizadas lúdicas y formativas desarrolladas esta mañana por la ONCE, entre ellas el "túnel de las sentidos", una gran carpa que ha recreado un divertido paseo por un entorno natural, en el que diferentes sonidos, olores, texturas y sabores, han envuelto por unos minutos a quienes se han animado a participar con los ojos tapados.

La ONCE ha comenzado el año 2021 con color, sumando a su conocido “Oncelio”, símbolo indiscutible de la Organización, (el amarillo y el verde históricos de la ONCE), el rojo de la Fundación ONCE, el azul de ILUNION, sin olvidar por supuesto el blanco del bastón, símbolo mundial de movilidad, creando así una imagen renovada de Grupo Social ONCE, un referente social y económico dentro y fuera de nuestro país.

Aprovechando el nacimiento de su nueva imagen de marca, con su nuevo “Oncelio”, y con la alegría y la ilusión de ir recuperando la actividad “normal” tras la pandemia, la ONCE ha puesto en marcha la celebración de la “XXX edición del día de la ONCE” con el título “La ONCE por Castilla y León”.

Esta, recorrerá del 14 al 24 de septiembre, las nueve capitales de la región, con la intención de, mediante diferentes actividades de carácter lúdico y formativo que se desarrollarán en las calles y plazas de cada una de las nueve ciudades, poder mostrar a los ciudadanos la labor que realiza la ONCE con las personas ciegas y deficientes visuales; así como con otras discapacidades distintas de la ceguera; descubriendo como percibe el entorno una persona ciega,

Así mismo, los representantes de la ONCE, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio, y la directora de ONCE en Soria, Leire Cayero, han protagonizado un acto institucional previo a las actividades de calle, en el Ayuntamiento de Soria, teniendo como anfitrión a su alcalde, Carlos Martínez, acompañado este a su vez por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Rafael Medina, y la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Soria, Eva Muñoz, quienes, han recibido de manos de los responsables de la ONCE, un documento que recoge las reivindicaciones de la ONCE en materia Social.