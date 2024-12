La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria entrega sus Premios 2024

Miércoles, 18 Diciembre 2024 16:39

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha entregado hoy, en el salón de actos del Hospital Universitario Santa Bárbara, los Premios de Investigación correspondientes a 2024, en sus cinco categorías: proyectos de investigación, comunicaciones científicas, artículos científicos publicados en revistas médicas, mejor trabajo en formación especializada y reconocimiento a la innovación.

En el acto, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, también se han entregado los Premios Institucionales en sus modalidades de reconocimiento al proveedor o aliado, ‘Servicio Amigo’ y ‘Valores Humanos’.

Para finalizar, se ha efectuado un homenaje a los profesionales jubilados (75 este año) de los dos niveles asistenciales, primaria y hospital, y se les ha agradecido los servicios prestados a lo largo de sus vidas laborales.

Premio a la Innovación

El premio a la Innovación reconoce la participación individual o conjunta de cualquier profesional de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, cuya propuesta suponga una mejora de la calidad asistencial, organizativa, de la sostenibilidad, el conocimiento, la comunicación, participación con los pacientes o cualquier otra alineada con nuestra estrategia.

Este año han sido 14 los proyectos presentados en la categoría de Premio al mejor proyecto de Innovación/Mejora. Y el premio se ha otorgado a Marta Llorente Alonso, Enfermera Especialista en Salud Mental del Complejo Asistencial Universitario de Soria, por el proyecto ‘PSYAPP, validación de una aplicación móvil para la gestión eficaz de la salud en enfermos mentales: Un ensayo clínico aleatorizado’.

En este apartado se han concedido dos accésit: al Equipo de Atención Primaria de San Esteban de Gormaz, por el trabajo ‘Automonitorización del efecto de la terapia anticoagulante por el paciente en tratamiento con sintrom’ y a la Unidad de Partos-Maternidad, por el ‘Proyecto Mami-Tour’.

Premio Proyecto de Investigación

El premio al mejor Proyecto de Investigación ha recaído en Héctor Hernández Lázaro, Fisioterapeuta en la Zona Básica de Ágreda/Ólvega, por el proyecto ‘Validación de un conjunto básico de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) específico para Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria (UFAP): estudio multicéntrico. v1.0’.

Mejor publicación científica

El premio a la mejor publicación científica se ha concedido Alicia de Lózar de la Viña, Licenciado Especialista en Análisis Clínicos del HU Santa Bárbara, por la publicación ‘The utility of an algorithm based on procalcitonin monitoring in patients with sepsis”.

Mejor comunicación científica

El premio a la mejor comunicación científica ha recaído en Carlos Aguilar Franco, jefe del Servicio de Hematología, por la comunicación ‘Assessment of thrombin generation test using ST-Genesia® in women with early recurrent miscarriage.’.

En este apartado ha habido un accésit, Yolanda Raquel Lapeña Moñux, graduada en Enfermería, por la comunicación ‘El proyecto Deza: liderazgo compartido enfermero siempre suma”.

Premio trabajo de investigación en formación especializada

El premio al mejor trabajo de investigación en formación especializada ha sido para Miguel Javier Ugalde Azpiazu, médico residente de Medicina Intensiva del HU Santa Bárbara por el proyecto “Estudio de validación de biomarcadores de disfunción endotelial como factores pronósticos en sepsis”.

El accésit se le ha otorgado a María Torres Briegas, médico residente de Medicina Interna del HU Santa Bárbara, por la comunicación “Análisis de la mortalidad en ancianos octogenarios con síndrome coronario agudo sin elevación del ST: Terapia Invasiva vs. Conservadora”

Premios institucionales

El propósito del premio a proveedores y aliados es reconocer la labor de los proveedores o aliados y evidenciar sus buenas prácticas, siendo este año merecedor del mismo la Asociación de Familiares de Alzheimer de Soria, por su trayectoria, labor social y su lucha por el reconocimiento igualitario de las personas con problemas de esta enfermedad y su rehabilitación.

El premio Servicio Amigo homenajea a servicios de otros hospitales o instituciones que colaboran con la GASSO, mejorando la atención a los pacientes y aportando un valor añadido de gran calidad, más allá de la mera relación formal o institucional. Son los Servicios de Cirugía y psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos y el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

La realización de la fórmula de proyectos de gestión compartida entre hospitales ha servido y debe ayudar en el futuro a resolver problemas coyunturales o situaciones estructurales y den sentido a un verdadero funcionamiento en red del sistema sanitario regional.

El premio a los Valores Humanos se concede anualmente a propuesta de los profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, resultando premiada la candidatura más secundada. Con esta distinción se intenta recompensar el esfuerzo adicional realizado en aras de procurar un mejor ‘hacer’ en el día a día, teniendo en cuenta la forma muy especial de tratar tanto a los usuarios como a los familiares de estos y a todos los que comparten el espacio laboral.

Este premio del año 2024 se ha entregado a Sara Vera Asensio, Jefa del Servicio de Admisión y Documentación Clínica de C.A.U. de Soria, por su trayectoria profesional y sus valores humanos, su plena dedicación al trabajo, así como su implicación en la gestión en un área tan estratégica como es el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

Reconocimientos y agradecimientos

Como ha manifestado la delegada territorial, “se trata de un encuentro para reconocer y agradecer actuaciones de profesionales, servicios o instituciones que han contribuido especialmente al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, que no son otros que mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, atendiendo a sus necesidades de salud con un servicio eficiente y de calidad, y apostar por la innovación tecnológica, la gestión del conocimiento y la incorporación de nuevas prestaciones y servicios”.

De Gregorio también ha destacado “el importante esfuerzo que se está desarrollando para crear un hospital más accesible, amplio, moderno, confortable y tecnológicamente avanzado, con importantes y trascendentes avances en la implantación de nuevos servicios, como el de Radioterapia”.

Con las personas como centro y elemento fundamental de valor para la organización, durante esta jornada se han presentado las buenas prácticas en innovación desarrolladas a lo largo del año, entregado los premios de investigación e institucionales y agradecido el esfuerzo, la implicación y el trabajo bien hecho, durante mucho tiempo, a los profesionales jubilados durante 2024.

En el transcurso del acto se ha puesto de manifiesto que mediante la investigación se genera conocimiento que repercute en una mejor atención, tanto en el ámbito en el que se realiza dicha investigación como en el general a través de su transmisión, siendo imprescindible en todos los niveles asistenciales para la transformación y el cambio y un objetivo clave recogido en el Plan Estratégico 2022-2025.

La valoración de los proyectos de investigación, comunicaciones, publicaciones científicas e innovación se han llevado a cabo, por un jurado compuesto por miembros de la Comisión de Investigación del Área de Salud de Soria, donde se ha valorado la justificación, el interés científico/clínico, el diseño, la validez, la magnitud y la precisión de los resultados, su aplicabilidad y el medio de difusión.

En la apertura del acto, José Luis Vicente, además de reconocer la labor de los 2.000 profesionales de la Gerencia en este año, ha expuesto un breve balance del ejercicio. En el mismo ha destacado los buenos resultados asistenciales tanto en atención primaria como hospitalaria.

En este último nivel, los notables aumentos de actividad asistencial van a producir una reducción de pacientes y demoras en la lista de espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas. La incorporación de nuevas prestaciones en 2024, como la Consulta de suelo pélvico o la cardiorresonancia, han sido otros de los temas abordados en su intervención, destacando su importancia para los pacientes de la provincia de Soria, ofreciendo nuevos servicios y evitando desplazamientos a otras provincias.

También se ha dedicado un apartado especial a la recepción en fechas recientes de más de 10.000 m2 de las obras de ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara. Ya funcionan con absoluta normalidad las Unidades de Diálisis, Consultas Externas, Residencia de personal de guardia, una nueva Unidad de Hospitalización de Medicina Interna o el Hospital de Día Médico. Y en los próximos días comenzarán a prestar servicios el Hospital de Día Oncohematológico, la nueva Unidad de Farmacia, área de Vestuarios o ampliación del Almacén General. Por supuesto, se ha puesto el foco en la finalización de la obra civil de Radioterapia y donde precisamente en el día de hoy se ha recibido el nuevo acelerador lineal de Unidad, equipamiento básico para la prestación de servicios en los próximos meses.

Se ha hecho mención al esfuerzo de humanización en este mes con decoraciones navideñas realizadas de manera altruista por los profesionales de la Gerencia, que ha tenido un reconocimiento expreso, con un premio simbólico y obsequios navideños, al Laboratorio de Bioquímica.

Durante el acto, se ha contado con dos profesores del Conservatorio de Música de Soria, Oreste Camarca que han amenizado el acto con dos piezas musicales. También se ha realizado una breve presentación con las mejores imágenes del año 2024 de muchos profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.