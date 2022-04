La experiencia de una víctima del terrorismo etarra

Viernes, 22 Abril 2022 16:17

Koldo San Martín Calvo, hijo de un guardia civil asesinado por ETA en 1992, ha contado este viernes su experiencia a alumnos del colegio Los Escolapios, de Soria.

Koldo ha ofrecido esta mañana una charla a alumnos del colegio de los Escolapios de Soria en el que ha contado su experiencia personal tras ser asesinado su padre, el guardia civil José San martín Bretón, el 25 de febrero de 1992 en Guetxo (Vizcaya) por la banda terrorista ETA.

Esta actividad está organizada por el Ministerio del Interior y tiene como objetivo trasladar el testimonio directo de las víctimas del terrorismo a los alumnos más mayores del centro.

Koldo ha asegurado que el objetivo ha sido trasladar a los jóvenes como es la violencia de un atentado terrorista y como han vivido las víctimas el terror de ETA en el País Vasco.

"En mi caso lo he vivido desde niño, porque nací en el País Vasco, me crie allí, a mi padre lo asesinaron allí y luego he ejercido como guardia civil en el País Vasco", ha declarado.

Koldo ha rechazado que heridas como la que produce la violencia terrorista termine cicatrizando, porque "no acaban de cerrarse del todo, pero aprendemos a vivir con ello. Es el gran momento en que nuestra juventud debe saber lo que ha ocurrido en el País Vasco durante más de cincuenta años. Ha sido una situación muy dura y complicada y es necesario que lo sepan".

En este sentido ha señalado que los jóvenes desconocen en buena medida lo que sucedió en el País Vasco cuando la banda terrorista ETA estaba en activo.

"El país que olvida su historia está condenada a repetirla. Y creo que lo deben de saber", ha resaltado.

Koldo ha asegurado que todos los partidos del Parlamento español deben apoyar que se cuente en colegios lo que sucedió.

Los jóvenes preguntan de todo, desde la pena de muerte hasta cómo ha podido trabajar en el País Vasco o hasta que se siente.

"El perdón ni lo quiero ni lo necesito. Pero no yéndome ni al odio ni al rencor. En mi caso, cuando se cometió el atentado terrorista contra mi padre, las personas que le mataron no le conocían. ¿Van a pedirme perdón de qué? ¡Si no conocen a la persona!. Respeto a las víctimas que necesitan perdonar o sus creencias religiosas", ha declarado.

Koldo ha asegurado que la sociedad vasca en esta última década, tras abandonar las armas ETA, ha ido cambiando aunque todavía hay un rescoldo y adoctrinamiento en ciertos lugares.

"Ese miedo que ha tenido la sociedad vasca con ETA, esas brasas todavía siguen encendidas. Hay que trabajarlo con el tiempo y hablarlo, contar lo que ha pasado", ha señalado.