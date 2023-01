José Ruiz (Vox): "Quremos estar en municipios más importantes"

Martes, 03 Enero 2023 17:18

El presidente del Comité Ejecutivo provincial de Vox en Soria, José Ruiz Bartolome, quiere contar con candidaturas en los principales municipios de la provincia para las elecciones locales de 2023. Su compromiso en ser una alternativa para el 80 por ciento de la población.

2023 ha llegado y en el horizonte se dibujan dos convocatorias electorales, las autonómicas y locales de mayo, y las generales, pendientes de fecha, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado varias veces que quiere agotar mandato y convocar para finales de año.

Vox solo tiene en esta legislatura que termina un concejal en la provincia, en Borobia, “muy poco”, aunque en las elecciones de 2019, presentó muy pocas listas.

Ruiz ha destacado que en las locales de Soria capital tampoco estuvieron tan lejos para conseguir concejal. Consiguieron más de 4 por ciento del escrutinio, “con lo que nos quedamos a las puertas”.

A su juicio, los resultados entran dentro de lo normal, en un partido de reciente creación, sin cuadros formados y sin experiencia, y “con algunos errores y sin apoyo nacional”.

- Vox tiene capacidad de crecimiento?

- Han pasado muchas cosas desde entonces. La evolución de la intención de voto de Vox en Soria ha ido hacia arriba, con mucha claridad. Incluso en las elecciones de Castilla y León, donde el fenómeno de Soria Ya irrumpió y afectó mucho al PSOE, al PP y a nosotros algo nos quitaría. Desde el 4 por ciento en las locales llegamos hasta casi el 12 por ciento, un crecimiento importante. Si no hubiera estado Soria ¡Ya! nadie sabe lo que hubiera pasado, pero lo cierto es que en lugar de cinco procuradores para Soria, hubiera habido seis, el sexto hubiese sido para Vox.

- El no estar en las instituciones locales ¿hasta qué punto afecta al partido? ¿No le quita visibilidad?

- Así es. Muchas veces puede parecer que Vox no opina de determinadas cosas pero es que no está en las instituciones y no se le pide opinión. Al no tener concejal en el Ayuntamiento y no estar en la Diputación y no estar desde Soria en Castilla y León, puede generar esto. Es verdad que en Castilla y León las cosas han cambiado desde hace unos meses. Ahora tenemos trece procuradores y aunque Soria no tiene procurador, sí que nos sentimos representados por nuestros 13 procuradores, porque trabajan para todos los castellanos y leoneses. Los presupuestos que se han aprobado reflejan que hay un interés y una preocupación por Soria, que no había antes. El último presupuesto aprobado antes del actual, destinaba la mitad de recursos a Soria en inversiones. La presencia de Vox en este Gobierno regional ha impulsado una mirada de atención a la provincia de Soria.

- Estar en el Ayuntamiento en la próxima legislatura es un objetivo ineludible…

- El candidato de la capital creo que lo sabremos en los próximos días. Seguramente antes de mediados de enero. ¿Sara López? Está claro que es uno de los mayores valores de nuestro partido en Soria, que tiene capacidad de sobra y conoce perfectamente el municipalismo y el funcionamiento de la Diputación y podría ser una candidata estupenda, pero hasta ahí te puedo decir, porque todavía no estoy autorizado. Lo sabrás en pocos días.

- Vox quiere confeccionar candidaturas para llegar a la mayor parte de los electores sorianos ¿es posible?

- Al 80 por ciento de la población se llega relativamente fácil, por desgracia, porque hay poca población y está muy concentrada en pocos pueblos. Nuestra idea es estar en esos municipios importantes de la provincia, en esos quince o veinte municipios. A lo mejor a alguno no llegamos, a lo mejor en alguno la lista no es completa, pero creo que vamos a estar en todos de ese nivel y posiblemente también en algunos más pequeños, donde mucha gente nos ha manifestado que tiene intención de representarnos. Espero que podamos cumplir esa promesa del 80 por ciento; creo que la sobrepasaremos. Es verdad que el momento de España y de Soria es grave y creo que mucha gente está asumiendo una responsabilidad ante una situación que no es fácil. Además la manera que tenemos todos de que al final de este año Sánchez salga del Gobierno, que creo que es urgente para los españoles. Y en esto tiene mucha importancia las elecciones municipales, porque si se ve ya un cambio, pues acabará influyendo en las tendencias y el resultado final de las generales. Por eso es importante que todos los partidos que no estamos alineados con Sánchez, tengamos un cierto éxito y vislumbrar una alternativa de gobierno.

- Y en qué se diferencia el mensaje de Vox para las municipales?

- Bajo nuestro punto de vista, lo que ha pasado en Soria en los últimos años, es que no podemos negar que la figura de Carlos Martínez es atractiva, tiene un don de gentes y sabe acercarse al ciudadano. Pero también creemos que su proyecto no ha traído más prosperidad a Soria. Ha traido más divertimento, más fiesta, pero eso no es todo. Lo que me da pena es que vas viendo locales comerciales que se van cerrando uno tras otro. Ves la avenida de Valladolid que está desangelada, la calle Sagunto, la avenida de Navarra, muerta; el propio Collado, cada vez que se cierra un local es muy difícil que se vuelva a abrir… Y esto solo refleja una ciudad que va a menos, donde no hay un relevo generacional y los jóvenes se siguen yendo fuera porque encuentran fuera las oportunidades que aquí no tienen. Tenemos un problema de empleo, de que venga industria a la provincia.

- Pero verdaderamente se pueden atraer grandes empresas a Soria?

- Probablemente Ólvega es un municipio que si no hubiera tenido una figura como Emiliano Revilla, a lo mejor hoy tendría 300 habitantes. Es verdad que las personas influyen y los proyectos políticos. Y creo que el proyecto político del PSOE en Soria no pasa por traer riqueza o industria. Lo único que traen son cosas como un Centro de Refugiados o una cárcel muy grande. Lo que queremos es que no seamos solamente lo que no quiere nadie. Martínez es el primero que levanta la mano en el PSOE para traer a Soria lo que a Sánchez le puede resultar incómodo llevar a otros sitios. Como el soriano no se queja, todo nos va bien. Además, en Soria capital se pagan muchísimos impuestos. Lo que suele hacer este Gobierno socialista, es ver lo que se va a gastar cada año y si no le cuadra, subir un poco más el IBI. No puede ser que estemos ralentizando la progresión de la economía para que Martínez haga sus fastos. Es posible que el centro de la ciudad esté más o menos cuidado o bonito, pero sales del cogollo y el resto está destrozado en muchos sitios. Me cuesta a veces encontrar papeleras. Estamos también viendo problemas de seguridad, que no son gravísimos como en Madrid o Barcelona, pero van creciendo y no ves que se esté dotando mejor a la policía local. Para lo único que trabajan en concienciación ciudadana es para la ideología de género y para las ideologías progres. En una población como la de Soria, llena de gente mayor, no se le está cuidando como debería.

- Y cuál es el mensaje de Vox para la Soria rural?

- Se trata de ser capaces de atraer inversión. Soria tiene una ubicación estratégica muy buena, cerca de Madrid, Zaragoza y el País Vasco, pero sin embargo no hemos sido capaces de atraer industrias y de terminar esas infraestructuras que lo facilitarán. El curso de los tiempos va a favor para que sitios como Soria se puedan desarrollar a través de las nuevas tecnologías. Todo lo que se ha hablado del teletrabajo durante la pandemia. Hay personas que viven a caballo entre Soria y Madrid, pero como vas a Madrid si no es con tu propio coche, si cada vez hay menos servicios de autobús o tren, por mucho arreglo que nos estén vendiendo, porque no es un arreglo como debería, para reducir el tiempo de viaje por debajo de las dos horas. La inserción de Soria en esta comunidad nos ha perjudicado más que beneficiado. Su aislamiento de la capital, de Valladolid, le hace desarrollarse menos y peor. Tenemos un auténtico interés en traer industrias e inversiones, que creemos que se pueden traer. Muchas de ellas se pueden hacer basadas en el turismo.

- Pero para desarrollarse hay que ser también receptivo y en Soria no siempre es así?

- No nos gusta que nos molesten, pero tampoco queremos que tengamos que echar el cierre. Tiene que haber un equilibrio. Cada comarca de la provincia debe sostenerse con una serie de industrias que hagan que puedan seguir adelante. También estamos muy preocupados con el tema de la agricultura y cómo Bruselas cada día pone más dificultades y haciendo que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean más difíciles de sostener, por falta de rentabilidad. Cada vez es más complejo. Vamos a intentar moderar la situación desde la Consejería de Agricultura.