Homenaje a los profesionales sanitarios

Miércoles, 10 Febrero 2021 20:01

Los retratos de las protagonistas de la crisis sanitaria han "mirado" esta tarde a los profesionales sanitarios del hospital Santa Bárbara, en un homenaje impulsado por la artista Julita Romera y respaldado por todas las fuerzas de Seguridad y Cuerpos de Emergencias de Soria.



"Los ojos que te miran" es el proyecto realizado el año pasado por Romera en el aprovechó las sábanas viejas de hospitales, para pintar seis retratos de diferentes protagonistas del personal sanitario (enfermera, Atención Primaria, servicios sociales, celadores, auxiliares y personal de limpieza y mantenimiento y servicios de urgencias), fundamentales en la lucha contra esta pandemia del coronavirus Covid 19.

Las sabanas con estos retratos se han colgado esta tarde de las ambulancias de frente al hospital Santa Bárbara para agradecer el esfuerzo que están realizando los sanitarios en esta pandemia.

Los bomberos han subido en su escalera una pancarta con el lema "Sois fuertes!".

Además la actriz Tatiana Ramos ha leído una poesía escrita por el diputado de Cultura, Enrique Rubio, en el que se resalta la labor que están realizando los profesionales sanitarios y se da las gracias "desde dentro" por lo que han sufrido.

"Hoy mi piel quiere ser la tuya./Por lo pasado/Por regalar este presente./ Por hacerme creer un futuro.! Hoy mi piel quiere ser la tuya/ Por el sudor que me has quitado/ Por las lágrimas que escondias/ Por conservar el aliento./ Hoy mi piel quiere ser la tuya. Por ayudarte en la pelea./ Por qué a cualquiera le gustaría/ Por sentirse en la piel de un héroe./ Hoy mi piel quiere ser la tuya/ Para darte las gracias desde dentro./ Para saber lo que has sufrido./ Para poder ponerte una sonrisa."

Julita Romera ha explicado que la idea de este homenaje era cerrar el círculo y que los servicios de emergencias rindieran homenaje a los sanitarios.

Además ha pedido a la sociedad que tome conciencia del trabajo que están desarrollando los profesionales sanitarios y colaboren con ellos cumpliendo con las medidas sanitarias.