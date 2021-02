Fundación pide protección de paisaje machadiano

Sábado, 20 Febrero 2021 13:56

El presidente de la Fundación Española Antonio Machado, Manuel Núñez Encabo,ha resaltado que debe respetarse todo el entorno del Duero, en sus dos márgenes, "que es un patrimonio nacional" y sobre todo lo que afecta a lo cantado por Machado, entre ellos el Cerro de los Moros.

"Hemos enviado un escrito al alcalde y nos posicionamos y le dijimos del respeto que debe haber al paisaje y a los lugares de la cultura. Y por supuesto, en relación con Antonio Machado, es la prioridad", ha declarado este sábado.

Núñez Encabo ha asegurado que no han querido entrar en polémicas públicas, desde que el escrito fue remitido hace mes y medio al alcalde, porque la fundación ya defendió en su día la construcción de la variante norte, en lugar de la sur, que hubiese destruido la margen derecha del río Duero a su paso por Soria.

"No tuvimos mucho apoyo en aquel momento de las instituciones de Soria. Pero cuando hay que dar la cara, hay que darla, y nosotros hemos sido coherentes y lo seguimos siendo en relación al Cerro de los Moros", ha recordado.

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, se ha referido en su discurso en el acto conmemorativo del 82 aniversario del fallecimiento del poeta universal, organizado por la fundación que lleva su nombre, al valor del paisaje y la necesidad de preservarlo.

Lucas se ha mostrado convencida que la educación, "que ya es excelente en Castilla y León y especialmente en Soria", será mejor si se logra preservar todo aquello que nos ha dotado de una identidad propia "como pueblo, como sociedad, como cultura y como comunidad".

Además ha apelado a que seamos conscientes de que este legado debe pasar de padres a hijos "como herencia común y compartida".

Lucas ha asegurado que la naturaleza no es sólo un medio sino un fin en si mismo, que debemos cuidar y preservar y mejorar en la medida de lo posible.

"Debemos hacerlo no ya por nuestro interés sino tal vez, en mayor medida, como responsabilidad y compromiso de quienes vendrán después. Para la Junta, se trata de una responsabilidad que debe canalizarse de manera especial a través de la educación", ha manifestado.

Lucas ha asegurado que la naturaleza no puede ser "mercancía" ni "patrimonio" de nadie, sino "casa común de todos"