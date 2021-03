FOES tacha de "insuficientes" las ayudas del Gobierno

Viernes, 19 Marzo 2021 13:36

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha tachado este viernes como "insuficientes" las medidas extraordinarias del Gobierno de España para apoyar a la solvencia empresarial en respuesta a la Covid 19, por excluir a sectores muy perjudicados por la pandemia.



FOES ha señalado este viernes en un comunicado que el criterio utilizado en el reparto de las ayudas es "simplista" y no refleja la realidad de la empresa y no atiende a especificidades de los territorios como su población.

Además ha criticado el hecho de que los criterios de reparto primen el peso del desempleo sobre la situación de las empresas.

El descontento de FOES nace con la primera exclusión que realiza el Gobierno, cuyo criterio para acceder al fondo prescinde de las empresas que hayan tenido pérdidas en 2019.

La patronal soriana ha recordado que la situación de solvencia de una empresa no se calcula de una manera tan "simplista" como es el contemplar exclusivamente los resultados del último año.

En opinión de la patronal soriana, habría que tener en cuenta al menos tres ejercicios para hacer valer de forma rigurosa el criterio del legislador de no apoyar con fondos públicos a empresas no viables e introducir más variables del balance de situación, incluso la situación geográfica.

Con el criterio aprobado, FOES ha estimado que quedarán excluidas de las ayudas empresas perfectamente solventes y viables, aunque hayan dado pérdidas en 2019, mientras se ayuda a otras que no lo sean, pese a poder acreditar el criterio aprobado.

A este primer criterio se suman otros muy cuestionados desde la patronal soriana, que pide al Gobierno de España que rectifique el texto aprobado.

El objetivo de las ayudas del Gobierno, según FOES, es el apoyo a la solvencia y la reducción del endeudamiento del sector privado, pero los criterios aprobados priman a aquellas comunidades con más paro oficial, mientras que las empresas de los territorios con menor población podrán llegar a recibir hasta un 35 por ciento menos que las de las provincias y comunidades más pobladas.

"En el criterio de reparto de este fondo de ayudas no se tiene en cuenta las especificidades de los territorios menos poblados, que precisamente por su situación demográfica, tienen menor capacidad de recuperación frente a la crisis que otros con más población y por tanto con mayor demanda de bienes y servicios", ha recalcado.

La exclusión de sectores económicos muy afectados por la pandemia, como academias, peluquerías, talleres de reparación de vehículos, repuestos de automóvil, floristerías, centros de estética, empresas de construcción, gimnasios, se suma al descontento de la Federación.

Por ello ha reclamado la rectificación en el texto de las ayudas aprobadas y ha pedido al Gobierno de España que reconsidere el criterio de exención de las ayudas directas a empresas con base imponible negativa en el IRPF o el Impuesto de Sucesiones en 2019.