Feijóo y Mañueco arropan a candidatura popular

Domingo, 30 Abril 2023 10:11

La candidatura del PP al Ayuntamiento de Soria ha asistido este sábado a la presentación realizada en Segovia, a la que han asistido los máximos responsables del PP a nivel nacional y regional, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos han mostrado su apoyo a los candidatos de las ciudades de la región, con un acto a los pies del Acueducto.

Hasta Segovia se ha trasladado buena parte de la candidatura popular al Ayuntamiento de Soria, encabezada por la alcaldable Belén Izquierdo.

Fernández Mañueco ha alentado a los candidatos a no relajarse y “pisar las calles” para conseguir que “las urnas se llenen de votos para el PP” y, con ello, se logre “teñir de azul Castilla y León”.

Mañueco ha prometido que “esa marea azul va a recorrer todos los municipios de Castilla y León” al presidente nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, al que ha agradecido que acompañara a la “gran familia” del PP de Castilla y León.

Núñez Feijóo ha censurado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez que se dedique a “hacer oposición a todo el mundo” y a criticar al Partido Popular y a su presidente.

“Menudo líder del Gobierno, que hace oposición a los que ganan las elecciones en las comunidades autónomas”, ha señalado sobre los ataques de Sánchez a las comunidades gobernadas por el PP.

“Me alegro de que vaya asumiendo, poco a poco, que dentro de unos meses estarán en la oposición de verdad, pero durante muchos años”, ha apostillado.

El presidente del Partido Popular ha asegurado que a “Sánchez sólo le importa Pedro Sánchez” y que, por ello, crea eslóganes, busca culpables y se enfrenta a todo el mundo.

“Lo que nunca hace es solucionar un problema”, ha añadido.

“Y ya puestos, a veces es mejor que no lo intente. Si su compromiso con el clima o con la vivienda va a tener los mismos resultados que su compromiso con el feminismo, es mejor es que no haga ninguna propuesta, no apruebe ninguna ley y no destroce la vivienda y el clima", ha ironizado.

Además ha afirmado que la reforma del ‘sí es sí’ explica mucho de cómo gobierna Sánchez, pues mientras el PP le advertía de sus efectos, presentaba una alternativa para rectificarla y ofrecía su apoyo, el presidente eludía sus responsabilidades, defendía la norma que ya beneficiaba a agresores sexuales y sólo aceptó su reforma porque le dañaba electoralmente

Por último ha subrayado que el PP es el “gran partido de España y el partido del pueblo”, frente a quienes, como Sánchez, “utilizan el incumplimiento del pacto constitucional para gobernar España”.

“Nosotros seguimos cumpliendo la Constitución” ha resaltado.