El VIII festival de cine MujerDoc selecciona a 29 películas para su octava edición

Lunes, 13 Enero 2025 09:22

El VIII Festival Internacional de cine documental sobre género, organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, ya tiene la selección de las 29 películas que optarán por los Premios MujerDoc.

Las obras llegadas desde todos los rincones del mundo recogen temas relacionados con las reivindicaciones por la igualdad y la agenda feminista. Son documentales producidos a partir del 1 de enero de 2022 que han sido escogidos entre las más de 300 películas presentadas para esta edición.

El Comité de Selección del Festival está compuesto por Ana Latorre Cristóbal, Gloria Gonzalo Urtasun, Deise Simonis, Ana Belén Pérez Villa, Talía Rangil Escribano, Orlando Aguilera Martínez, Ana Alegre Martínez, Katja Nissinen, Susana Soria Ramas y Miriam Alonso de Leciñana Mediavilla.

El festival se desarrollará en marzo de 2025 en Soria y on line en la plataforma FILMIN. Hasta esa fecha el Festival seguirá viajando por el mundo a través de ventanas en el exterior como ya lo ha hecho en los últimos meses en Colombia, México, Jordania o Marruecos.

La nadadora extraordinaria. César Benito Duque. España/Spain. 2024. 11 min.



Soft iron hands. Julia Kushnarenko. Portugal. 2024. 13 min.



Rebeladas. Andrea Gautier, Tabatta Salinas. España/Spain. 2023. 82 min.



El vuelo de las libélulas. Iñaki Alforja. España/Spain. 2023. 27 min..



The badhostage. Mimi Wilcox. Estados Unidos/United States. 2024. 40 min.



Hawar, our banished children. Pascale Bourgaux. Bélgica/Belgium. 2023. 74 min.



Boy cut. Cullen Burt, Abby Corbett, Indira Escobar, Shon Xiao. Estados Unidos/United States. 2024. 3 min.



Sóc Filla De Ma Mare. Laura García Pérez. España/Spain. 2023. 60 min.



My Place Ozerna. Karina Będkowska. Polonia/Poland. 2022. 59 min.



Camino Roya. Un Mapa de Ida y Vuelta. Rocío Rodríguez Cruz. España/Spain. 2023. 15 min.



Radical tenderness. Celina Galicia. México. 2024. 15 min.



Petra Kelly - ACT NOW!. Doris Metz. Alemania/Germany. 104 min.



Seeing me. Sofía Meza-Herrera. Costa Rica. 2024.7 min.



A common woman. Debora Diniz. Brasil/Brazil. 2024. 21 min.



Niñas de arena. Raúl Guillamón. España/Spain. 2024. 90 min.



Romeo. Sara G. Cortijo. España/Spain. 2023. 11 min.



Daughters of Putien. Wei Du. China. 2024. 46 min.



Mother of Snow Cranes. Iiris Härmä. Finlandia/Finland. 2024. 78 min.



The Release. Myriam Amri, Pauline Vidal. Túnez/Tunisia. 2023. 16 min.



Do I really have to die? Elena Laskari. Kirguistán/Kyrgyzstan. 2024. 91 min.



Casanueva - Nytt Hus (New home). Raisa Fraiman. Suecia/Sweden. 2024. 3 min.



Volcán. Stéfanne Prijot. Bélgica/Belgium. 2024. 68 min.



Coals Daughter. Aneta Nowicka. Polonia/Poland. 2023. 69 min.



Puzleak. Kote Camacho. España/Spain. 2024. 15 min.



I told you so. Malak AlSayyad. Egipto/Egypt. 2023. 26 min.



A pesar de (Despite). Beatriz Balsini Prates. Brasil/Brazil. 2024. 82 min.



Las que sobrevivimos. Itxaso Díaz. España/Spain. 2024. 25 min.



Vicky Fadul. María Paulina Ponce de León. Colombia. 2023. 36 min.



The light. Alexander Lind. Dinamarca/Denmark. 2023. 70 min.