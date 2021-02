El PSOE exige fondos y planificación para la sanidad

Viernes, 19 Febrero 2021 14:49

Las procuradoras socialistas Virginia Barcones y Judith Villar han presentado esta mañana los datos sobre las listas de espera de distintas especialidades, la caída en diagnósticos y la importancia de seguir reivindicando una sanidad en la provincia con los medios humanos necesarios tras la denuncia de esta misma semana sobre la evidente falta de radiólogos y la situación de la UCI.

Barcones ha pedido a la Junta que “reflexione cómo están haciendo las cosas en Soria teniendo en cuenta que siempre estamos, en todas las olas, con las peores cifras de incidencia. Seguimos con palabra huecas, ni una mala palabra, pero ni una buena acción”.

La procuradora ha recordado que se han perdido médicos en atención primaria, faltan radiólogos y falta personal en UCI y “la realidad es que estamos sufriendo las consecuencias por muchos anuncios que hagan y lo que es indiscutible y sufren los sorianos y sorianas es que los días que en urgencias no hay radiólogo presencial, no se hacen ecografías. Y así se pone en riesgo a la ciudadanía y se merma la calidad del servicio. No hay ni planificación ni organización”.

Respecto a las listas de espera, las procuradoras se han mostrado comprensivas con las primeras fases de la pandemia y por eso se pactó planificar y activar un plan que, sin embargo, “de nuevo no se ha cumplido. La Junta ha recibido más de 1.000 millones del Gobierno por la pandemia, pero no han reforzado el sistema y han acabado el ejercicio con superávit. Es incomprensible”.

Las estadísticas son tozudas y detrás de las mismas hay personas y familias.

“En Castilla y León se han diagnosticado un 15% menos de cáncer, pero eso no significa que la enfermedad haya desaparecido. Es el resultado de la falta de medios, de limitar al máximo las consultas presenciales, cerrar los consultorios rurales, aumentar en la demora de las consultas especializadas, en las intervenciones… Es necesario cumplir el pacto por la Reconstrucción y poner en marcha un plan para recuperar estos recursos”

Por su parte Judith Villar ha repasado algunas de las cifras y ha explicado que la demora media para ser intervenido quirúrgicamente es de 141 días con un incremento de 84 días, un 147% respecto al año anterior. “Es un dato alarmante que nos debe hacer reflexionar.

Además se mantiene la cifra entre los distintos trimestres lo que evidencia que se han realizado esfuerzos para recuperar los ratios”, ha indicado la procuradora que ha añadido que ha aumentado un 42% el número de pacientes que esperan para ser intervenidos.

Por otro lado, ha indicado que, con fecha 31 de diciembre, el número de personas que esperan su primera consulta externa alcanza las 8691. Hay un incremento de más del 28% y todos los datos lo que hacen es ratificar “la necesidad de recuperar la asistencia presencial en atención primaria. Para nosotros son datos vergonzosos y desoladores. Entendemos que la pandemia ha podido mermar la atención hospitalaria por la covid, pero no puede ser la excusa constante para no reforzar la sanidad en Soria. ¿Qué se ha hecho con los fondos covid?”.