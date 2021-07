El PSOE denuncia que radioterapia no estará esta legislatura

Miércoles, 28 Julio 2021 13:33

La viceportavoz del PSOE de Castilla y León en las Cortes regionales, Virginia Barcones, ha denunciado que servicio de radioterapia en el hospital Santa Bárbara no será efectivo, en el mejor de los casos, hasta la próxima legislatura, tras las respuestas parlamentarias de la Junta de Castilla y León.



Barcones ha detallado este miércoles en rueda de prensa que la contestación a las preguntas de los procuradores socialistas sorianos sobre la Unidad Satélite de Radioterapia en Soria dice textualmente que "actualmente se está tramitando la modificación del proyecto de obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria II para incorporar algunos cambios en el plan funcional del proyecto e incorporar el espacio para la unidad Satélite".

La previsión de la Consejería de Sanidad es que la segunda fase de las obras finalice en 2023.

A ello habrá que sumar otros dos años más, según ha valorado, para la adquisición de los equipos radioterápicos así como la elaboración de protocolos y procedimientos de trabajo con los profesionales que vayan a trabajar en estas unidades y dotación de un equipo suficiente a la unidad.

Barcones ha lamentado que "la promesa de instalación de la radioterapia en Soria se viene repitiendo campaña electoral tras campaña electoral desde 2007 y tampoco va a estar para esta legislatura, ¿otra legislatura más de engaño?".

La procuradora socialista también ha denunciado la discriminación que tiene la Junta de Castilla y León con Soria en el reparto de los Fondos Europeos, porque "aquí no llegan ni las migajas de unos fondos que vienen del Gobierno de España para la cohesión y vertebración territorial y corregir desigualdades, con este reparto las crean todavía más".

De las inversiones en alta tecnología hospitalaria 2021-2023, de más de 37 millones de euros que han llegado para toda la comunidad, a Soria no se le concede ni medio millón de euros (447.950 euros) para la instalación de un TAC.

"Llegan millones y millones del Gobierno de España y nos vuelven a dejar marginados, es cuestión de compromiso y de un proyecto de comunidad" ha añadido.

Por su parte, el también procurador regional socialista Ángel Hernández ha reiterado las dificultades que se volverán a producir este verano en la provincia de Sori aen cuanto a la atención primaria.

Con los datos de junio en la mano, en 2019 se constataron 2.520 cartillas de desplazados, en 2021, se han elevado hasta las 4.033, "con este aumento de un 2 por ciento sin contar el boom que supondrá julio y agosto aumentará la presión asistencial en Primaria".

Hernández ha lamentado que la Junta de Castilla y León no cubre las bajas ni las vacaciones de los profesionales sanitarios y "lo peor es que tampoco las jubilaciones".