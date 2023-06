El PSOE alerta de falta de "plan" para hospital del Mirón

Lunes, 05 Junio 2023 17:25

El procurador socialista, Ángel Hernández, ha calificado este lunes como "esencial" que la Junta de Castilla y León se comprometa "sin ambigüedades" con el Hospital Virgen del Mirón dadas las dudas que genera el recorte, que califican de ‘temporal’, de servicios, y la drástica reducción de consultas.

El PSOE ha accedido a los datos de este centro hospitalario tras pregunta parlamentaria.

“Dentro de los datos que nos ha facilitado, tenemos en el apartado positivo ese mantenimiento del personal entre 2007 y 2022 en médicos y enfermeras e incluso el incremento en tres personas el mantenimiento del personal de gestión y servicios así como el número de camas con 100”, ha reconocido el procurador que ha apuntado que “eso significa que hay actividad”, pero, sin embargo, Hernández ha señalado que no entiende que, en esta misma respuesta, “se nos diga que las cifras de consultas se han reducido en un 91,3 por ciento pasando de 1.800 en 2017 a 88 en 2022”.

Por otro lado, sí se refleja un aumento de las consultas de salud mental, en 88, aunque se anuncian recortes en este recurso.

En el año 2022 se registraron 8.771 atenciones en este servicio.

“Cada día que recibimos información nos sorprendemos más, en el centro de rehabilitación psicosocial o psiquiátrico nos dicen que no hay demanda y vemos que los datos de 2020 al 2022 la demanda de este servicio ha aumentado un 27 por ciento de manera individual y un 25 por ciento de manera grupal. ¿Qué quiere decir esto? que por el servicio de

rehabilitación pasaron a lo largo del último año pasaron 1814 personas de manera individual y 1049 de manera grupal. Estamos diciendo que prácticamente 2900 personas están usando este servicio de manera anual. Si se cierran seis meses... creo que cualquiera puede entender las consecuencias”, ha resumido Hernández.

“No es la primera vez que nos engaña el consejero de Sanidad. Y alguien tendrá que tomar medidas y asumir responsabilidades”, ha exigido Hernández quien también ha puesto sobre la mesa sobre otra nueva contradicción entre la contestación a la reclamación de un paciente sobre el servicio de urgencias y la respuesta parlamentaria al propio procurador.

“El pasado 20 de enero del año 2023, un paciente de Soria hizo una reclamación por estar esperando en el servicio de urgencias más de 8 horas en el mes de agosto retrasándose esta valoración, según la respuesta a la reclamación, por un fallo informático. Trasladando esta misma duda por vía parlamentaria, se me contesta que en la Gerencia Regional de Salud no consta reclamación alguna referida a fallos informáticos en dicho servicio de urgencias. Es decir, o miente la Gerencia de Sanidad de Soria, o miente el Consejero de Sanidad nuevamente”, ha repasado el socialista, lamentando que los gestores de la Sanidad no estén acostumbrado a deparar este tipo de situaciones.

Los socialistas han insistido en que “no es normal este baile de excusas” y han reiterado en que “los sorianos y sorianas merecemos contestaciones claras y transparentes. Hemos

pedido de forma insistente y también a través de una PNL, que nos rechazó el PP, un estudio para reformar el Virgen del Mirón y adaptarlo a las nuevas necesidades, un plan

adaptado… pero lo único que vemos son síntomas de una futura desmantelación del Hospital”.