El PSOE acusa a Soria ¡Ya! de posible blanqueo a PP

Lunes, 28 Febrero 2022 13:03

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha acusado a la plataforma Soria ¡Ya! de "blanquear" al Partido Popular, si finalmente llega a un acuerdo de investidura en el que sólo recoge la ejecución de los compromisos regionales sin ejecutar durante 35 años y no es ponen sobre la mesa proyectos nuevos.

Rey, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada este lunes para valorar los avances legislativos del Gobierno de España a favor de los trabajadores y los pensionistas, ha asegurado que el PSOE tenía razón lamentablemente cuando decían durante la campaña electoral que la única alternativa de cambio real era el voto al PSOE.

"En cualquier otra no ha servido ni va a servir para que se produzca el cambio en Castilla y León. Y se está confirmando con los primeros encuentros. Y lamentablemente muchos de estos votos en Soria y Castilla y León van a servir para quien no ha cumplido con Soria durante 35 años, parece que pueda volver a gobernar esta tierra", ha lamentado.

Rey ha asegurado que Soria ¡Ya! le va a dar al PP una nueva oportunidad a quien rescindió los contratos del ferrocarril y que el Gobierno de Sánchez ha recuperado o el del Banco de España como uso cultural.

"Sería muy lamentable que el resultado de todo esto sea que el voto de los sorianos acaban revalidando a quien no ha cumplido nunca, porque el PP no es de fiar y no lo será. No nos vamos a creer, se firmen o no acuerdos, que ahora muchos compromisos que llevan años sin ejecutarse en la provincia, se vayan a cumplir", ha asegurado.

El secretario general del PSOE de Soria ha pedido a la sociedad soriana que no se conforme en los posibles acuerdos de los que hablaba este fin de semana la Soria ¡Ya!.

"Si la sociedad soriana o la plataforma aspira a que el cambio sea sólo que se ejecutan los proyectos comprometidos durante muchos años, no estaremos avanzando. Hay que poner nuevos proyectos encima de la mesa; no sólo cumplir el programa electoral del PP, que ya era malo, y que ya ha demostrado cuáles son sus resultados", ha resaltado.

Rey ha asegurado que el PSOE no va a permitir, y lo van a decir alto y claro, que cualquier partido político, incluido la Soria ¡Ya!, blanquea al PP, diciendo que se van a cumplir compromisos de hace 35 años.

Por su parte, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que en la mesa de trabajo que se constituirá con Soria ¡Ya! para avanzar en negociaciones sobre apoyo a investidura como presidente del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco habrá miembros designados por el PP de Soria, con el "deseo de que sea fructifera y logremos un acuerdo".

En este sentido ha resaltado las manifestaciones realizadas por Soria ¡Ya! este fin de semana en las que aseguraba que una "gran parte" de las peticiones trasladadas a Mañueco están en el programa del PP, con lo cual "va a ser bastante fácil llegar a un acuerdo".