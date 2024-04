El presidente de CEPYME, en "Desayunos de FOES"

Viernes, 05 Abril 2024 13:12

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), participará el próximo 11 de abril en “Los Desayunos de FOES”.

Cuerva, ingeniero industrial, fue elegido en marzo de 2021 como presidente de CEPYME en la Asamblea General electoral.

Su continuada dedicación al mundo empresarial ha convertido a Cuerva en un conocedor profundo de las empresas y las organizaciones.

Cuerva insistió antes de las elecciones generales, de este último verano, en que fuera quien fuera el Gobierno se cambiará el rumbo con las empresas, pidiendo a los partidos que pusieran a las empresas en el centro de sus políticas “y no en la diana”.

Cuerva resumió en tres principios su petición al nuevo Ejecutivo: estabilidad, seguridad jurídica y construcción de un marco “amable a la actividad empresarial”.

“Lo que hay que decirles a los Gobiernos de todos los colores, de todos los segmentos, es que sin empresas no hay empleo; sin empresas no hay progreso; sin empresas no habrá Estado del Bienestar”, reiteró, además de resaltar la necesidad de mejora de la competitividad y la productividad de las empresas españolas.