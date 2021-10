El PP califica de "decepcionantes" los PGE

Los parlamentarios sorianos del PP, Tomás Cabezón y Gerardo Martínez, junto con el presidente del Partido Popular, Benito Serrano, han criticado este viernes con dureza los nuevos PGE ya que son previsibles, carecen de proyectos nuevos y se repiten partidas porque no se ejecutan de los años anteriores.

“Estos no son los presupuestos que necesita Soria y lejos de merecer los aplausos que le rinden los socialistas sorianos, son continuistas y están inflados para luego no ejecutarlos, como ha ocurrido en los dos años anteriores” ha declarado el presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, quién ha remarcado que hay partidas que se repiten de los presupuestos de este año, como la del Banco de España o el estudio de la viabilidad de la línea de Castejón, sencillamente porque no se han ejecutado.

La carencia más destacada es la inversión para la A-15, Madrid-Tudela, como ha destacado el senador Gerardo Martínez, ya que es la gran olvidada de los presupuestos, teniendo en cuenta que fue el Gobierno socialista el que paró la inversión prevista para los años 2018 y 2019, de 20 millones de euros.

“Los socialistas han perdido tres años para impulsar esta infraestructura y no han hecho nada, pero ahora dicen que desbloquean lo que ellos mismos han bloqueado. Es indignante, vergonzoso e insultante, demostrando que el Psoe no tiene ninguna sensibilidad con la necesaria conexión Soria-Tudela”, ha censurado.

El diputado nacional, Tomás Cabezón, ha destacado que Soria no aparece en el apartado dedicado a los nuevos proyectos, por lo que son unos presupuestos previsibles, que no generan nuevas ilusiones y que no se benefician ni las infraestructuras de la A-11 y la A-15, cuya inversión cae un 40 por ciento en comparación con la cifra presupuestadas para este mismo año. “

Lo importante de un presupuesto es lo ejecutado, y no es precisamente de lo que se deben mostrar orgullosos los socialistas sorianos, que enseñan el gráfico de los presupuestos, pero no enseñan el gráfico de lo ejecutado, que difiere y mucho”, ha señalado.

Con respecto a la fiscalidad diferenciada, Cabezón ha lamentado que se trate meramente de una declaración de intenciones, ya que carece de un compromiso firme del Gobierno y no hay ninguna concreción en el texto.

Ha calificado de decepción la inclusión en una disposición adicional ya que ni nombra a las provincias que deben ser beneficiarias de estas medidas Soria, Cuenca y Teruel, y que están respaldadas por la Unión Europea, ni se concreta ninguna medida.

Si se ha valorado positivamente la inversión prevista en la conexión ferroviaria con Madrid, confiando en que redunde en un mayor aumento de frecuencia en los trenes y una reducción del tiempo en el viaje.

Los parlamentarios populares sorianos han anunciado que van a presentar enmiendas a estos PGE 2022 incluyendo ausencias graves como la presa del río Mayor o proyectos defendidos por el propio PSOE como el Plan de atracción de empresas al polígono de Valcorba, el Brif de Lubia, la variante de Navaleno y San Leonardo, el Centro de interpretación de Numancia o las aguas bravas de San Esteban de Gormaz.