Concentración para apoyar al sindicato italiano CGIL

Sábado, 16 Octubre 2021 07:38

Comisiones Obreras y UGT se han concentrado a las puertas de sus sedes para apoyar y mostrar su solidaridad al sindicato italiano CGIL, tras el asalto sufrido en Roma durante una manifestación convocada por la ultraderecha y el movimiento anti vacunas NoVax.

"Los mensajes de odio que se lanzaron contra nuestras compañeras y compañeros italianos de la CGILy contra su secretario general, Maurizio Landini, recuerdan peligrosamente a los ataques fascistas y la la violencia que ejercieron contra los sindicatos y las Cámaras del Trabajo entre 1920 y 1922 y que supusieron agresiones, torturas y la muerte de sindicalistas", han señalado los sindicatos.

Además han alertado que cien años después resurge el fascismo en Italia, esta vez bajo la bandera del negacionismo a las vacunas y el rechazo a la obligatoriedad del Green Pass, o certificado Covid de vacunación o resultado negativo de PCR.

"Un neofascismo que exige “libertad” frente a lo que para ellos son un Estado autoritario y un sindicato traidor a la clase trabajadora", han apuntado.

Desde el inicio de la pandemia, que fue especialmente intensa en Italia, la CGIL ha actuado de forma responsable para garantizar el derecho a la salud de las personas

trabajadoras al tiempo que se recuperaba la actividad económica del país. Para lograr este objetivo, se ha acordado que a partir del 15 de octubre, sea obligatorio presentar el Green Pass para acceder al lugar de trabajo. En caso de no aportar la documentación requerida, la persona trabajadora no podrá incorporarse a su puesto perdiendo el salario correspondiente, pero no podrá ser objeto de despido por esa causa.

El nuevo fascismo italiano, como la ultraderecha francesa, polaca, húngara o española, utiliza argumentos falaces para seguir avanzando y difundiendo su mensaje de odio, según han señalado CC.OO. y UGT en el manifiesto leido.

Así, estos grupos hablan de falta de libertad, de estados autoritarios, de conspiraciones globales, al mismo tiempo que alimentan con noticias falsas la estigmatización de las organizaciones sindicales.

Las tres grandes centrales sindicales italianas (CGIL, UIL y CISL) han convocado manifestaciones en Italia para hoy sábado 16 en contra del ataque sufrido y pidiendo la ilegalización de los partidos fascistas en su país, incluido Forza Nuova, el convocante de la manifestación e instigador del asalto a la sede sindical, en la cual participaron directamente algunos de sus líderes.

Es necesario, para CC.OO. y UGT, que todas las organizaciones e instituciones comprometidas con la democracia levanten su voz ante lo ocurrido en Italia y se posicionen firmemente frente al odio y la violencia de los movimientos de ultraderecha.

Los gobiernos deben también estar a la altura de la grave amenaza que supone el avance de la ultraderecha en todo el mundo y tienen que condenar sin medias tintas también a los gobiernos ultraderechistas que existen en la actualidad en Europa, América Latina y otras partes del mundo.

"No debemos engañarnos, el episodio de Roma no es algo nuevo. Europa y el mundo llevan varios años asistiendo a un avance de movimientos y discursos de ultraderecha, que han llegado incluso a hacerse con gobiernos o que utilizan instituciones de la democracia para promover políticas antidemocráticas, como es el caso de Hungría, Brasil o Estados Unidos con Donald Trump. Por su parte, en nuestro país, los bramidos desde la extrema derecha también avanzan y tienen como objetivo legitimar el odio, la violencia y el recorte de derechos para la clase trabajadora organizada, mujeres, personas migrantes o los y las militantes de izquierda, entre otros colectivos", han manifestado.

Con esta concentración, CCOO Y UGT han querido mostrar su solidaridad con la CGIL y con la clase obrera italiana, apoyando la manifestación sindical unitaria antifascista de Roma de mañana. Las casas del pueblo son hoy más internacionales que nunca.