El Colegio de Enfermería de Soria aborda desafíos globales de envejecimiento y cronicidad

Martes, 14 Octubre 2025 09:48

El Colegio Oficial de Enfermería de Soria organizará el 23 y 24 de octubre unas jornadas sobre el conocimiento ante desafíos globales del envejecimiento y cronicidad en la enfermería.

Isabel Galán, presidente del Colegio de Enfermería de Soria y Esther Reyes, vicepresidenta del Consejo de Enfermería de Castilla y León informarán este miércoles sobre los contenidos y objetivos de las III Jornadas de Investigación en Enfermería (INVESCOL) que abordarán cuestiones referidas a la actuación de la enfermería frente al “Envejecimiento y cronicidad – Transferencia del conocimiento ante desafíos globales”.

Doscientos cincuenta profesionales se han inscrito en este evento formativo en el que conocerán en detalle cuestiones sobre el futuro de la enfermería en el envejecimiento, pasos para detectar conductas suicidas, lucha contra el edadismo y el maltrato de personas mayores en el ámbito familiar, entre otras cuestiones.