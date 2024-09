Desde mañana puede solicitarse en Soria el bono digital para colectivos vulnerables

13 Septiembre 2024 - 11:29

Desde mañana sábado, 14 de septiembre, y hasta el 15 de octubre, las personas o familias vulnerables de Soria pueden solicitar el bono digital que financia el Gobierno de España a través de Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que gestionan las comunidades autónomas.

Se trata de un bono social para facilitar el acceso a Internet a los hogares vulnerables.

Se encuadra en el programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) que sirve de marco para diferentes convocatorias que tengan como fin facilitar la posibilidad de todas las personas, vivan donde vivan, del acceso a la banda ancha y la extensión 5G. Es un programa adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

Uno de los proyectos incluidos dentro del programa es el UNICO-Bono social, que consiste en la creación de un bono que permita contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias identificadas como vulnerables. El Gobierno de España destinó en 2021 para su puesta en marcha 30 millones de euros que fueron transferidos a las comunidades autónomas.

Cada comunidad se encarga de establecer los criterios para determinar qué se considera “familia o persona vulnerable” y cuál es la situación que da derecho a la concesión de la subvención.

El real decreto que aprobaba la concesión directa a las comunidades autónomas de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables data de noviembre de 2021.

En junio de 2024, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública modificó el real decreto para, entre otras cosas, establecer un criterio mínimo para que las comunidades puedan determinar qué personas pueden ser calificadas como integrantes de colectivos vulnerables, partiendo siempre de la premisa de vulnerabilidad en base a criterios económicos.

Así, se recoge en esta modificación que, en todo caso, todas las personas que tengan reconocida la condición de perceptor del ingreso mínimo vital serán automáticamente calificados como personas integrantes de los colectivos vulnerables a los efectos exclusivos de este programa de ayudas.

También se establecen normas más homogéneas y uniformes dirigidas a una gestión más ágil y rápida en el reconocimiento de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, el otorgamiento de los bonos y su disfrute mediante la contratación del servicio con operadores de comunicaciones electrónicas.

Se incluye, por último, que el bono digital pueda ir dirigido a contratar el mantenimiento de la velocidad del servicio de banda ancha ya contratado desde una ubicación fija.

240 euros anuales

Castilla y León incluye para la convocatoria de este año un presupuesto total de 749.520 euros.

Se trata de una ayuda que tiene un importe total anual de 240 euros, a repartir en doce mensualidades, de tal manera que se aplique una minoración mensual de 20 euros en el precio final (IVA incluido) de la factura emitida por el operador-colaborador del programa.

En este programa pueden colaborar los operadores de telecomunicaciones que presten servicio en alguna (o en todas) las comunidades y autónomas. Las compañías que lo deseen pueden adherirse al Registro Autonómico de Operadores-Colaboradores.

Solo se podrá solicitar un bono digital por persona física y por unidad familiar y vivienda. Las solicitudes se podrán presentar en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León www.tramitacastillayleon.jcyl.es. Asimismo, el modelo normalizado estará disponible y será facilitado a los ciudadanos en las oficinas de asistencia en materia de registros.

ÚNICO

El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO), sirve de marco para diferentes convocatorias que facilitarán la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida y la extensión de 5G. Alcanzar cobertura de banda ancha a 100 Mbps para el 100% de la población en 2025, es uno de los objetivos en el área​ de la conectividad digital, del ​Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Agenda España Digital.

Dentro de este programa hay diversas actuaciones específicas. Son, además del UNICO-Bono Social, las siguientes:

UNICO-Banda Ancha es una convocatoria de ayudas dirigida a operadores de telecomunicaciones y cuyo objetivo es el despliegue de infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades simétricas de, al menos, 300 Mbps , escalables a 1 Gbps.

UNICO-Servicios Públicos es un programa que permite financiar redes de banda ancha de muy alta capacidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps en centros públicos de referencia tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y otros centros en los que se presten servicios públicos y reforzar su conectividad.

UNICO-Industria y Empresas tiene por objetivo reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad empresarial, situados en zonas blancas o zonas grises NGA​. El programa incluye tanto el despliegue de banda ancha que permita velocidad de 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí, así como el refuerzo de la conectividad en cada uno de ellos. Es un programa gestionado por las Comunidades Autónomas.

UNICO-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. Está gestionado por las Comunidades Autónomas.

UNICO 5G I+D es un programa que tiene la finalidad de promover la transformación digital a través de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de las tecnologías de 5G avanzado y 6G. Estas ayudas se configuran como una medida de apoyo a la I+D+i empresarial, centrada en las fases de aplicación de nuevo conocimiento para el desarrollo y mejora de tecnologías que incrementen la resiliencia y capacidad competitiva a medio y largo plazo de las empresas españolas, acelerando el desarrollo de ecosistemas de innovación en 5G y 6G y también de ciberseguridad 5G.

UNICO 5G Redes – Pasivas tiene como objetivo impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales, y está destinado a operadores de telecomunicaciones debidamente habilitados. Estas infraestructuras pasivas (torres, mástiles, infraestructura backhaul…) son necesarias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no hay cobertura y no está previsto que se proporcione en los próximos años. El programa cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros y permitirá la actualización de emplazamientos existentes y el desarrollo de nuevos emplazamientos 5G por todo el territorio nacional con una cobertura no adecuada.

UNICO 5G - Redes Activas es un programa de ayudas para la provisión del conjunto de equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles con tecnología 5G, en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 50 Mbps. Esta convocatoria tiene como objetivo dotar de la disponibilidad de servicios 5G a las zonas más rurales, y que se encuentren ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

UNICO 5G Redes – Backhaul Fibra Óptica. Conexiones de bakchaul mediante fibra óptica a emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil), que forman parte o se prevé formarán parte de la red que proporcionará servicios 5G, que no disponen en la actualidad de un backhaul de fibra óptica. Las ayudas contribuyen, por un lado, a la reducción de la brecha digital en zonas rurales y, por otro, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas que sufren despoblación.​

UNICO-Bono Pyme facilitará a empresas de hasta 50 empleados, que cumplan los requisitos, contratar acceso a internet en banda ancha (a 100 Mbps ), así como servicios asociados a la conectividad. El programa se articula en torno a dos bonificaciones: la contratación del acceso a internet de banda ancha de 100 Mbps con un operador de telecomunicaciones; y la contratación de servicios complementarios asociados a la conectividad, como WiFi profesional, centralita o red privada virtual, etc., con un operador o un proveedor de servicios de comunicaciones. Se estima que UNICO​-Bono Pyme, pueda beneficiar en torno a 11.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation UE, para el periodo 2022-2023.

UNICO-Demanda Rural contribuirá a extender al 100% de la población la banda ancha ultrarrápida (al menos, 100 Mbps ). Este programa actúa en dos niveles: el mayorista para facilitar plataformas de red en zonas despobladas y el minorista, para garantizar tarifas asequibles a hogares y ciudadanos que están en zonas en las que no llega la conectividad fija de más de 100 Mbps ​. Las ayudas UNICO-Demanda Rural se aplicarán en todo el territorio nacional y tienen como objetivo extender la banda ancha ultrarrápida en zonas rurales y remotas en donde los operadores no han realizado el despliegue de sus redes. Cuenta con un presupuesto de 73,3 millones de euros, financiado con fondos europeos Next Generation​ ​UE y FEDER​.

UNICOI+D 6G está​ destinado a fomentar el desarrollo de un ecosistema de investigación e innovación con sede en España en torno a las tecnologías 5G avanzado y 6G, permitiendo el desarrollo de nuevos servicios inteligentes que faciliten la transición digital y ecológica de nuestra economía.​

UNICO Sectorial 5G es un programa de ayudas destinado a la realización de proyectos de desarrollo experimental en el marco de la tecnología 5G que consigan la transformación digital de los sectores económicos.

UNICO IPCEI tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I5 “Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas" del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el desarrollo de ecosistemas de I+D e innovación en computación en la nube y procesadores.

UNICO​ IPCEI Indirectos​ comprende actuaciones dirigidas a apoyar la contribución de España en los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo con la finalidad de proporcionar un acceso competitivo y justo a la nube de próxima generación y las capacidades de borde desde cualquier lugar de la Unión Europea, así como fomentar la digitalización en las pymes, incrementar las capacidades de I+D+i​ de las empresas participantes y sustentar un primer despliegue industrial de nube federada a nivel de la Unión Europea.​

Más bonos

Con la subida de la inflación algunos consumidores tienen problemas a la hora de acceder a servicios básicos.

Por este motivo, el Gobierno de España ayuda a determinados consumidores en situación de vulnerabilidad bonos como el social eléctrico o el bono social térmico.

En el área de las telecomunicaciones, además del bono social digital, algunas operadoras disponen de tarifas especiales para colectivos vulnerables.

Se trata de unas ayudas que se encuentran recogidas dentro del servicio universal de telecomunicaciones y tienen como objetivo facilitar el acceso a internet y telefonía de las personas con menos ingresos.

En este caso cada operadora establece los colectivos beneficiarios de la ayuda, así como el precio de cada tarifa, mucho más barata que su oferta para el resto de consumidores.