Concierto en Soria de la banda australiana de rock´n´roll "The Volcanics"

Jueves, 16 Enero 2025 19:42

La banda australiana de rock’n’roll The Volcanics ofrecerá en Soria un concierto en el mes de febrero.

Será el viernes 21 de febrero en “El Cielo Gira”, en la estación ferroviaria de El Cañuelo, en Soria.

La banda australiana comenzará el próximo 12 de febrero su gira en España con un concierto en Málaga.

Su tour abarca actualmente un total de once ciudades, entre ellas Soria.

Finalizará el sábado 22 de febrero en la prestigiosa sala Hell Dorado, en Vitoria-Gasteiz.

Este tour marca su regreso a los escenarios europeos después de seis años de ausencia, y servirá para presentar su último álbum, "Volatile World".

El álbumm sexto trabajo de estudio de la banda, fue grabado y producido por Jozef Grech en Sumo Studios y RADA Studios, y mezclado y masterizado por Jim Diamond.

Está disponible en vinilo de 12 pulgadas, CD y formato digital a través de Bandcamp, además de las principales plataformas de streaming.

Escucha "Volatile World" aquí.

Formados en 2003, The Volcanics destacan por su energía y autenticidad en directo.

Han compartido escenario con nombres como Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Mudhoney, Radio Birdman, The Saints, The Datsuns y New York Dolls, y han actuado en festivales de renombre como el Big Day Out en Australia.

En Europa, dejaron su huella en el prestigioso Rockpalast Crossroads Festival de Bonn (Alemania).