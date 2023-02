Ceña: "Soria ¡Ya! no necesita ninguna medalla"

Lunes, 13 Febrero 2023 16:53

Hace un año los ciudadanos hablaron en las urnas y dieron la mayoría a la agrupación de electores Soria ¡Ya! en los comicios regionales. Hoy, el procurador Ángel Ceña repasa su primer año en política, “con luces y sombras”, su influencia en el Parlamento regional, sus deseos y la provincia que desea. "Soria ¡Ya! no necesita ninguna medalla", recalca.

Soria ¡Ya! se convirtió hace un año en el auténtico protagonista de las elecciones autonómicas, no ya sólo en Soria y la región. Fue portada en medios nacionales e internacionales ante la irrupción de una agrupación de electores en política que aspiraba a alzar la voz de las reivindicaciones de la provincia en las instituciones y conseguir reivindicaciones que acumulan demasiado tiempo en espera.

- Un año cumplen este lunes desde que conocieron el resultado de las urnas en las elecciones autonómicas adelantadas ¿Qué valoración realiza de la influencia de Soria Ya en el Gobierno de coalición PP-Vox?

- Un año con luces y sombras, con momentos un poco más positivos y momentos claramente negativos. Las cifras no han dado para poder ser decisivos a la hora de conformar Gobierno. En primer momento pensábamos que sí podríamos serlo, y de hecho el Pp nos llamó para conformar la mesa de las Cortes. Era un primer paso. Y luego quizá para gobernar en solitario para gobernar con acuerdos puntuales. Presentamos una serie de demandas, no íbamos a dar nuestro apoyo a cambio de nada, e incluso las negociamos y aceptamos.

- Qué paso entonces?

- Pues que estaban tres despachos más allá negociando con Vox. Nosotros jugamos nuestras cartas. Pero ellos prefieron a Vox y otro tipo de acuerdos de gobierno. Tuvimos que pasar forzosamente a la oposición. Ya no podíamos ser decisivos en la formación de formación y demandar directamente las cuestiones que llevábamos en nuestro programa electoral, a pesar de que el PP reconocía que muchas de ellas las compartía, en alto grado. Pasamos al plan b, que era hacer trabajo parlamentario desde la oposición y creo en este trabajo estamos. Hemos conseguido alguna cosa como la PNL de las ayudas al funcionamiento, que se consiguió por mayoría absoluta, y en otras donde nos hemos encontrado con la apisonadora que forma la mayoría parlamentaria de PP y Vox.

- ¿Se han convertido en irrelevantes, como dicen algunas voces?

- Yo diría lo que dijo respecto a la poesía, Gustavo Adolfo Bécquer: poesía eres tu, irrelevante eres tu. Porque irrelevantes son los 36 años de gobierno del PP en la Junta, porque Soria lo que ha visto poco a poco ir decayendo en sus habitantes, sus servicios, sus infraestructuras… Hasta la propia integración en la Comunidad no se hace correctamente, porque no se promueve que sea una comunidad vertebrada, ya que hay unos territorios prioritarios y otros secundarios.

- ¿Y por qué sucede esta situación?

- Por los propios intereses políticos, porque hasta ahora no teníamos una presencia en las Cortes regionales con una voz propia. Los partidos políticos nacionales, desde PP a PSOE, hasta Vox, Ciudadanos y Podemos, todos actúan con una estructura piramidal, muy jerárquica, y ni siquiera desde Valladolid se manda: se manda desde Madrid. Y un ejemplo es la propia convocatoria adelantada de elecciones, que se decidió en Madrid, y no teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos sorianos y castellano-leoneses.

- ¿Qué balance haría del primer año de Gobierno PP-Vox ¿avanza la Comunidad?

- Los datos económicos no son positivos, al igual que los poblacionales. Creo que es un poco más de lo que llevamos viendo en los últimos 36 años: anuncios y notas de prensa grandilocuentes. En una pregunta que le hice al consejero de Economia aseguró que iban a venir 200 empresas a Soria y 1.500 trabajadores. No se les ve por ningún sitio y no se les espera.

- Pero la gente está muy cansada de anuncios…

- Parece que no lo entienden, porque siguen con los anuncios. Otro por ejemplo es el de la consejera de Movilidad hace unos días, que dijo que iba a destinar 12 millones de euros para bonificar los viajes en el AVE en la Comunidad. Son 12 millones de euros que también pagamos los sorianos y de los que no vamos a ver un céntimo!

- Dar el paso en la política y conseguir representación, les ha convertido en el rival a batir por los partidos PP y PSOE ¿En la política que les ha dolido especialmente?

- Lo que observamos es que ha cambiado el escenario político de la provincia, hay una fuerza más, y ha cambiado el tradicional enfrentamiento PP-PSOE y el tú más. Era siempre ha sido durante décadas. Ahora estamos nosotros y obviamente les molestamos. Los dos nos atacan. Nosotros, incluso cuando hay insultos y menosprecios, hemos optado por no entrar a los mismos. Y vamos a decirles a los ciudadanos las cosas como las vemos y sin insultar ni grandes aspavientos, aunque hay cosas que te ofenden. El otro día en una PNL para la recuperación de los estudios de Medicina en Soria, PP votó que no cuando unas semanas antes había votado sí a la vuelta de estudios en Burgos y León, y el PSOE también había votado que sí, y se abstuvo en Soria. ¿Pero es que no quieren que vengan los estudios de medicina? Hacen una cosa que es decir que lo apoyan pero no así. Voy a cambiar una coma, un punto, y la quitamos y ya presentaremos nuestra PNL. Ya han anunciado que la van a presentar y nosotros evidentemente, como partido soriano, cuando lo hagan, lo apoyaremos, la presente quien la presente. No es cuestión de medallas; hay que conseguir las cosas para la ciudadanía, a la que le importa muy poco las medallas. No creo que Soria Ya necesite ninguna medalla.

- ¿Hay margen para mejorar la influencia de Soria Ya en el Parlamento regional o están condenando a desinflarse?

- Obviamente que hay margen. El más claro es que se rompa el gobierno PP-Vox y que tengan que apoyarse en nosotros para aprobar determinadas cosas. No es algo disparatado. Ya rompió Mañueco un acuerdo bastante sólido que tenía con Ciudadanos. Lo que también creo es que estamos en un año electoral y tanto para PP como PSOE tiene mucho coste apoyar una propuesta de Soria Ya. No apoyan sólo por el coste político, aunque estén de acuerdo. Es más rentable para ellos mantener la confrontación aunque no nos presentemos a las municipales, aunque sí a las generales.

- ¿Les han parado mucha gente por la calle para recriminarles que no se hayan presentado a municipales?

- La aritmética electoral es la que es. Nos paran por la calle para decir que nos teníamos que haber presentado a las municipales, pero también que hemos hecho bien por no presentarnos.

- Ahora o nunca es su slogan pereo prefirieron no dar el paso a municipales ¿Por qué?

- No tenemos estructura suficiente para presentar candidaturas y tampoco ha sido una reivindicación de la plataforma. Hay que presentar proyectos, no se pueden presentar paracaidistas. Y son 183 municipios. Para llegar solo a los más grandes, harían falta una cifra de candidatos con la que no contábamos. No se trata solo de presentar candidatos, sino que además tengan un proyecto y que quieran contribuir al desarrollo de este municipio, con los principios de Soria Ya. Pero tampoco fue una decisión fácil de tomar.

- ¿Pero otros partidos de la España Vacíada sí que están dando el paso…

- Al menos que yo sepa Teruel Existe, Aragón Existe, Cuenca Ahora, la plataforma de Jaén Merece Más, sí que se presentan. A lo mejor ellos están más acertados, no lo sé. Nosotros hemos adoptado una decisión, cargaremos con las consecuencias, pero la hemos tomado pensando que era la decisión más acertada.

- La fiscalidad diferenciada ¿es la principal frustración en este año?

- Es una frustración enorme para nosotros. Cuando un presidente del Gobierno decide ponerla en marcha, se haya hecho de una manera tan rácana y cicatera, respecto al potencial que tenían esas ayudas. Nosotros hemos hecho los cálculos y sobre un sueldo medio de un trabajador soriano, que son 19.500 euros anuales, suponía un ahorro anual para el empresario de 5.150 euros. Es la potencial máxima de la ayuda. Y lo que nos conceden para los trabajadores indefinidos son 230 euros al año. Es menos de un 5 por ciento de la capacidad máxima de la ayuda. Además nos estuvieron durante todo un año que cuando se aprobaran serían retroactivas, y tampoco lo han sido. Y dejan fuera a los trabajadores autónomos, a los del campo y al régimen especial de los trabajadores del hogar. ¿Por qué? Nadie lo entiende ni nadie lo explica.

- El líder del PP ha prometido que si gobernase dotaría al máximo la fiscalidad diferenciada…

- Es muy fácil decirlo desde la oposición en año electoral. Ya hemos visto muchas veces todo lo que se dice durante las elecciones. Por un lado, es así; y por otro, me alegra que lo dijera. Lo dijo en Teruel, y los de Teruel no se van a olvidar, y nosotros, tampoco. Si llega al Gobierno se lo exigiremos, pero constantemente. Pero tenemos muchas preguntas: no dijo ni cómo ni cuando ni de qué forma. Lo primero que me gustaría es saber si cuando hizo esa promesa supiera lo que estaba prometiendo. Lo lanzó sin más y me gustaría que otros dirigentes de su partido, ya sean autonómicos, provinciales o locales, desarrollarán más ese concepto y nos dijeran hasta donde llega y cómo.

- ¿Qué le ofende más?

- Acaban de poner en marcha un régimen fiscal en Baleares, que son más de 380 millones de euros al año y esta ayuda en Soria no sería más de 6 millones anuales.

- Y seguimos hablando de reto demográfico…

- Pienso muchas veces que el reto demográfico y la lucha contra la despoblación solo lo abordan de forma lingüística, de palabra. Pero no haciendo, trabajando.

- El Plan Soria sigue dando titulares y no todos positivos ¿Qué plan harían ustedes si estuvieran en disposición?

- Si Soria Ya fuera el consejero de Economía de la Junta, el Plan Soria tendría que ser de inversiones diferenciadas, específicas, distintas de las que se hacen en el resto de las provincias. Porque decir que el Plan Soria son la sustitución de las señales de tráfico, que cada quince años hay que cambiarlas por problemas de que pierde la reminiscencia, eso se hace en todas las carreteras de Castilla y León.

- ¿Y que haría lo primero?

- Lo primero incentivación para la atracción de empresas. Suelo industrial no solo en el PEMA, en toda la provincia. Barato, asequible, a disposición de los empresarios con todas las condiciones, no una finca. Luz, gas y fibra. Además hay que incentivar las infraestructuras, no ya solo las estatales, sino las autonómicas. Llevan más de 20 años para redactar el proyecto de la variante de Yanguas y su prolongación hasta el límite de la provincia. Para ir de Gómara a Deza o Cihuela hay una carretera tercermundista. Estrecha, con curvas y en cuanto llueve es francamente peligrosa. El cruce de Berlanga de Duero con la carretera que viene de El Burgo de Osma a Almazán es peligrosísimo, con accidentes mortales todos los años. Y no se aborda el problema de las infraestructuras.

Si queremos hacer que la gente se quede y venga a Soria hay que hacer mejor la sanidad. Los cuatro centros de salud prometidos un montón de vez, no se abordan: Almazán, Burgo de Osma, San Leonardo y Soria Norte. Si nos ponemos hablar de la radioterapia, nos la prometieron en 2007 y estamos en 2023 y el consejero nos dijo que él no cree que lo vaya a ver inaugurado. Las obras del hospital Santa Bárbara llevan desde 2007. Es absolutamente lamentable.

- ¿Pero está situación también se sufrirá en otras provincias de la región?

- No sé si pasará en otras provincias, no lo sé, pero veo que en Valladolid, Burgos o Salamanca, los hospitales son modernos, punteros y sin embargo en Soria estamos cómo estamos. Y además tenemos que hacer incentivos al mundo rural, para que no desaparezca. Al comercio rural, a la sanidad rural, y a la vivienda rural. Mucha gente hay gente que quiere irse a vivir a los pueblos y no puede, porque no hay vivienda en alquiler. Asi es imposible atraer nuevos pobladores. Hace falta un plan coherente y estructurado de toda la Comunidad de lucha contra la despoblación.

- Estamos en año electoral. Soria Ya ha renunciado a municipales y concentrará sus esfuerzos en generales. ¿Conseguirá mantener el resultado de autonómicas o le pasará factura el desgaste en política?

- Creo que lo mantendremos. Y confío incluso en superar el respaldo que tuvimos. Es el objetivo con el que vamos a trabajar. Y en cuanto a los ataques de otras formaciones, sería más preocupante si solo viniera de un lado. Y entonces hay que recurrir al refrán castellano: ladran, luego cabalgamos. Algo estaremos haciendo bien, para lograr ese ataque de todas las fuerzas políticas.

- ¿Puede haber gente que se siente desencantada con la plataforma?

La percepción que percibo de la calle es a lo mejor que hay gente que quería que nos presentásemos a las municipales, más por quitar al alcalde de su pueblo... Es verdad que desde los municipios también se puede hacer política contra la despoblación. Y también desde la Diputación. Es obvio. Pero hay que ver un poco la historia de la plataforma, no nacimos ayer, son 21 años, y este tiempo han estado siempre dirigidas las demandas a la administración autonómica y estatal. Cambiar el chic solo por unos resultados electorales, tampoco era tan fácil. Nunca nos hemos preocupado por la política municipal, de si los adoquines de Soria son correctos o de cómo se organizan las basuras.

- La última: ¿Qué Soria sueña cuando está despierto?

- Una Soria que no necesite ayudas al funcionamiento, con 135.000 habitantes, con una industria fuerte y con unos sobrinos, los mios, que no tengan que irse a trabajar fuera.