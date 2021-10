CARTA AL DIRECTOR / El timo de la estampita

Sábado, 09 Octubre 2021 08:14

Ángel Coronado agradece en esta carta al director el reconocimiento público recibido por su implicación en la defensa del paisaje cultural del Cerro de los Moros. Y reflexiona en torno al significado de tocomocho y timo de la estampita.

CARTA AL DIRECTOR / El timo de la estampita

Gracias, Fernando García. Hablando de tenores, ya somos cuatro. Por mi parte sigo con vosotros pero me voy a la vaquería. Me voy, mejor dicho, a Nueva Elevada. Voy a ver si me oriento un poco por allí. Fernando, me da en la nariz que allí el tocomocho se queda corto. Pienso a veces cambiarle el nombre por otro más clásico. No sé desde dónde viene lo del timo de la estampita, pero me parece que viene de antes. Con esto de los nombres populares (a mí me gusta más llamar a esos nombres con la voz un poco rebuscada de “vernáculos”. No sé por qué, pero alguna razón habrá.)

Al grano. El timo, lo que se dice el timo, viene de tiempos inmemoriales, pero quizá sea más moderna la forma “tocomocho” que la del “timo de la estampita”. Creo que lo de “tocomocho” tiene un ámbito de aplicación más reducido, cosa que puede desfigurar su verdadera antigüedad. En la naturaleza pasa eso: se están encontrando especies animales desconocidas debajo de las piedras corrientes cuando en toda la selva del Amazonas, excepto debajo de sus piedras corrientes (que también en El Amazonas hay piedras corrientes), cuando en toda la selva del Amazonas con sus excepciones, decía, no hay especies desconocidas sino que cada día quedan menos de las que ya se conocen, porque algunas se extinguen. Con el tocomocho puede pasar eso, escondido perdura.

Sea como fuere me voy a tomar una pastilla de Somacyl. Me duele algo la cabeza y parece que aspirina no está ya de moda. Y a Noviercas, a Nueva Elevada. Me gustaría que fuésemos los cuatro, pero no me atrevo a pedirlo. Con el western pasa igual. De género chico a pasado a universal. ¿Te imaginas a los cuatro? En paralelo, despacio, cuatro revólveres, cuatro comisuras cada una con su colilla, ocho manos. Y entre visillos susurros. ¡Van al teleclub, van derechos al teleclub!

Gracias, Fernando. Me voy a Noviercas. Pero ¡Ya!. Pero ¡Ya!

Fdo: Ángel Coronado