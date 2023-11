CARTA AL DIRECTOR / Comprador indignado

Miércoles, 08 Noviembre 2023 08:26

Uno de los compradores de pisos en la promoción Los Pajaritos II, envuelta en la polémica por una ilegal quinta planta, ofrece esta carta, firmada con pseudónimo, su versión sobre lo que están viviendo como parte afectada que, según ha resaltado, está siendo ignorada en todo este proceso.

Esto no es una noticia más sobre el polémico edificio Mirador Sur. No tiene nada que ver con informes técnicos, ni con recursos, ni con juzgados. Este texto pretende mostrar la perspectiva que no se ha tenido en cuenta en ningún momento del proceso: la perspectiva humana, la de decenas de familias que seguimos sin recibir nuestra vivienda.

Más allá de la comprensible necesidad de cumplir con la legalidad, cosa que entendemos, nos sentimos ninguneados porque en muy pocos casos se nos han mencionado como parte afectada, y las declaraciones se han limitado a criticar a alguno de los componentes del triángulo equipo de gobierno-oposición-constructora, utilizando esta situación como arma política y no buscando soluciones que permitan que nosotros no salgamos perjudicados.

Alegan que esta situación no puede sentar precedente pero, ¿qué precedente va a sentar un proceso que está siendo una pesadilla?

Nos indigna que nadie nos dé respuestas y que la información nos llegue a través de la prensa, dándonos de vez en cuando un resquicio de esperanza, que siempre va seguido de un nuevo palo, y vuelta a empezar.

Estamos viviendo rodeados de cajas en viviendas de alquiler o en casas de familiares, preparados para poder instalarnos en unas viviendas ya terminadas, esperando que la burocracia pueda agilizarse para que las consecuencias que tengamos que pagar de todo este conflicto que nos ha caído encima sean mínimas.

Sin embargo, seguimos instalados allá donde nos acogen, y en el peor de los casos vamos a acabar en la calle por causas ajenas a nosotros, y nos vemos involucrados en un proceso que se está eternizando.

Escribo este texto desde la desesperación de un ciudadano que ya no sabe a quién recurrir y que se pregunta, ¿acaso alguien sabe que estamos aquí? Todos afirman que quieren velar por el bienestar de los ciudadanos sorianos. Pues si es así, háganlo.

Fdo: José A. García