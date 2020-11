Barcones denuncia baja ejecución de inversiones 2019

Lunes, 30 Noviembre 2020 10:58

La vicesecretaria regional del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha censurado esta mañana que la Junta no haya ejecutado el 16 por ciento de las inversiones provincializadas en los presupuestos regionales de 2019, con Soria como principal provincia perjudicada.



Barcones, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al procurador regional por Soria Angel Hernández, ha criticado el deficiente estado de ejecución de las inversiones del presupuesto de 2019 en Soria donde de los 32 millones de euros iniciales contemplados en los presupuestos regionales de 2019 sólo se han ejecutado el 20,4 millones, el 35 por ciento de la inversión inicial prevista.

La vicsecretaría regional del PSOE en la Comunidad ha cifrado en 30 millones de euros, el 16 por ciento del total, las inversiones provincializadas que la Junta ha dejado de ejecutar en 2019 en todas las provincias de la región.

"Es la vergüenza de la Junta y del PP con la provincia. No es que se nieguen las inversiones, sino en ejecución volvemos a ser la provincia más perjudicada", ha criticado.

En Palencia, según los porcentajes ofrecidos, se ha dejado de ejecutar el 25 por ciento de las inversiones previstas; en Segovia, el 18 por ciento, y en Salamanca, el 14 por ciento.

Por contra, en las provincias de Burgos y Valladolid, según ha apuntado, se ha ejecutado por encima de las inversiones previstas.

Por su parte, el procurador socialista Ángel Hernández ha calificado de surrealista que en el anexo de los presupuestos para 2021 se contemple el Plan Soria, con 19,2 millones, y ha pedido que se concreten las partidas específicas para evitar que se incluya gasto corriente.

Además ha recordado que hace un año el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitó la provincia y comprometió su apoyo al polígono de Valcorba y ahora no hay dotación en los presupuestos.

"Vino a mentir a los sorianos una vez más", ha acusado.

Hernández ha defendido que la Junta no cumple con ratios de inversión, cuando su vicepresidente Francisco Egea asegura que hay que el Gobierno regional tiene que invertir el 35 por ciento, el Estado el 50 por ciento y las corporaciones, el 15 por ciento.