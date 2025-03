Vox denuncia la "industria" en torno al feminismo y pide medidas y leyes eficaces

Jueves, 06 Marzo 2025 16:37

El portavoz del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, ha denunciado hoy que en torno al feminismo y la lucha contra la violencia hacia la mujer ha generado una "industria" que vive de ello. Frente a esta situación ha defendido más medidas de seguridad y leyes eficaces para defender "todos los días" a las mujeres.

Castillo ha señalado, en la presentación de la postura de su partido frente a la jornada reivindicativa del próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, que en torno al feminismo y la lucha contra la violencia hacia la mujer se ha generado “una industria” que vive de ello.

“La casta política ha utilizado el drama para hacer rentable un negocio. Hoy nos encontramos con miles de personas que viven con sueldos de 2.000, 3.000 y 4.000 euros: desde secretarias, direcciones generales, observatorios, fundaciones, asociaciones, medios de comunicación, bufetes de abogados, sindicatos, etc. Todos reciben importantes cantidades de dinero de la industria del dolor y la violencia que sufren las mujeres”, ha denunciado.

Castillo ha afirmado que quienes viven de este modelo tienden a perpetuarlo y que esto impide destinar los recursos a otras medidas que entiende más efectivas.

En este sentido ha afirmado ser consciente de que el feminismo y la violencia que sufre la mujer es un tema muy politizado y ha asegurado que su partido huye de enfrentamientos, pero ha querido poner sobre la mesa la opinión de su grupo a este respecto.

“Nos importan todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar de la mujer: las oportunidades laborales, la corresponsabilidad en las tareas y por supuesto también el respeto, la libertad, y la seguridad”, ha recalcado el edil, “por eso huimos de discursos vacíos que las colectivizan, las adoctrinan y las hacen sentir miedo”.

Rèplica

Castillo se ha referido a las declaraciones efectuadas por la concejal socialista Gloria Gonzalo en la rueda de prensa de presentación del 8M criticando a Vox cuando afirmó entre otras cosas que Vox niega la violencia contra las mujeres y tildó de incoherencia su presencia en el Consejo Municipal.

El edil de Vox ha afirmado: "no voy a valorar cómo ella pueda entender que Vox tenga representación en el Ayuntamiento de Soria y que sea la tercera fuerza a nivel nacional”.

El concejal ha señalado que su grupo no niega la violencia contra la mujer, "Vox jamás ha negado que las mujeres sufran violencia por parte de los hombres, pero lo que pedimos es que se analicen todas las causas para que realmente puedan bajar las cifras”.

Castillo ha afirmado que “tras 20 años de lucha contra esta violencia y muchos millones gastados las cifras no bajan” y ha apuntado que no se ha conseguido avanzar “porque no se aplica la ciencia policial”, “se reduce todo al machismo y no se aceptan otras causas, como las drogas, las enfermedades mentales o la inmigración ilegal masiva”.

El portavoz de Vox ha señalado que “nos resulta hipócrita que estando el Gobierno de la nación inmerso en casos de abuso, machismo y prostitución, sea capaz la señora portavoz del consejo de meternos el dedo en la boca”.

Castillo le ha recordado que en el plano municipal el equipo de gobierno socialista aún no ha aprobado el plan de igualdad obligatorio para los empleados del consistorio, y ha señalado ejemplos de trato deficiente a trabajadoras municipales.

“Es lamentable que la concejal, con esta situación nacional y local se permita el lujo de querer estigmatizar a un partido como el nuestro”, ha añadido.

Castillo se ha referido también a las dos manifestaciones diferentes convocadas para el 8M en Madrid: “a este feminismo radical le queda poco tiempo de vida, como vemos este 8M las manifestaciones en Madrid están divididas entre la izquierda: gente afín al gobierno y gente afin a otros partidos: lo que demuestra que su interés no está en está en la protección de la mujer si no en el redito electoral que puedan sacar”.

Cifras de la violencia

El Portavoz de Voz ha señalado que su grupo entiende que para proteger la seguridad de la mujer no deben negarse las cifras de las agresiones sexuales a consecuencia de la inmigración ilegal.

Castillo ha explicado que según datos del Ministerio fiscal, éstas han aumentado un 15 por ciento y ha señalado que casi un 50 por ciento de ellas las comete población extranjera.

“Nos guste o no, estos aumentos se producen en base al modelo de inmigración ilegal masiva que promueven el partido Popular y el Partido Socialista”, ha añadido..

Castillo ha afirmado que el feminismo radical genera desigualdad real en los hombres y se ha referido a “las leyes anticonstitucionales que al mismo hecho penal lo tratan de manera diferente sea hombre o mujer quien lo comete”.

Ha calificado de “leyes aberrantes y fuera del sentido común” las ultimas normativas estatales sobre el asunto como “la Ley del Sí es Sí que ha rebajado la condena y dejado en libertad a agresores sexuales y violadores” y otras “que han acabado con el mérito de la mujer en el ámbito laboral y deportivo, (…) y con su espacio de intimidad en determinados espacios públicos”.