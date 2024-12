Un monumento al torrezno de Soria, entre ideas de Presupuestos Participativos

Viernes, 06 Diciembre 2024 14:40

Un monumento al torrezno de Soria, exposición permanente de setas, aparcamientos disuasorios o un ciclopark son algunas de las ideas presentadas para optar a los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Soria que encaran su fase final en la edición 2024-25.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto global de gobernanza abierta.

Las propuestas se pudieron registrar hasta el 30 de noviembre en el enlace habilitado tanto a título individual, como colectivo, grupo de amigos, asociación...

Del total de las ideas, algunas llegadas por correo electrónico, redes sociales y las subidas en la plataforma, se han elegido 14 finalistas que pueden llevarse a cabo técnicamente y que se ajustan a la cuantía presupuestaria reservada. Otras ya se encuentran en ejecución o suponen intervenciones en parcelas privadas que no son de titularidad municipal.

“Se podrán votar distintos proyectos y posteriormente y siempre ajustándose a la partida se llevará a cabo los que sumen más votos hasta agotar los 100.000 euros”, ha explicado la responsable municipal, Teresa Valdenebro.

La concejala ha recordado cómo se ejecutan los seleccionados en los últimos años con ejemplos como la feria de lana, las cajas de libros... y recientemente inaugurada la pista de pump track en el barrio de Santa Bárbara “Hemos visto que las ideas se convierten en hechos y también que otras se han encajado en programas más amplios ya que todas tienen cabida”, ha resumido.

“La participación de la ciudadanía es clave y todas las ideas, grandes y pequeñas, son igual de importantes. Pueden ser obras, pero también servicios, eventos, actividades…”, ha indicado la responsable de participación quien ha señalado que “en esta ocasión, además, todas las personas podrán ver y compartir las diferentes ideas y además decidir y ver las cosas que proponen otros vecinos y vecinas”.

Fase de presentación de propuestas: Del 12 al 30 de noviembre

Fase de evaluación técnica de propuestas: Del 1 al 5 de diciembre

Fase de votaciones: Del 6 al 15 de diciembre

Fase de ejecución de propuestas: Presupuesto 2025

IDEAS FINALISTAS

Miguel

Sugiero que el Ayuntamiento de Soria instale una webcam permanente, enfocando algún lugar de interés de la capital como la Dehesa o la plaza Mariano Granados, para así redondear el interés por visitar la ciudad. Fijaos lo que hizo el pueblo vizcaíno de Lekeitio

Silvia Alonso

Elaboración de una nueva guía turística de Soria incluyendo el nuevo patrimonio recuperado.

EXPOSICIÓN PERMENENTE DE SETAS EN LA CAPITAL

Dado que a Soria se le conoce a nivel nacional por su gran importancia micológica, propongo tener una exposición permanente como la que tiene itinerante la Asociación Montes de Soria que es preciosa, y de esa manera poder presentar la variedad de especies que se pueden encontrar en nuestros montes. Además durante los meses de octubre y noviembre, que son los más importantes desde el punto de vista micológico, pondría una persona para atender al público que pudiera clasificar las setas que le pueda llevar la gente y enseñar a hacerlo. Como si fuera un taller micológico permanente, al que podrían asistir los colegios, asociaciones....

Héctor Borra

El parque incluye una plaza central con una estatua rodeada de un camino de piedra para eventos, decorado con luces moradas y flores. Además, hay una zona recreativa con mesas y un área de residuos. Un circuito de agua comienza en una elevación, pasa por presas y fuentes, y finaliza en un molino que mantiene el flujo del agua. Parte de este circuito es de hierro y da acceso a un parque de piedras donde los visitantes pueden descansar o saltar entre las piedras.

Kilter de escalada (rocódromo)

Instalación de una Kilter Board de escalada. Es un panel de escalada que se regula su inclinación por lo que se puede adaptar a distintos niveles (desde iniciación a avanzado). Presentan una configuración de presas que es exactamente igual en cualquier parte del mundo. Funcionan con una app móvil, que te permite acceder a cientos de miles de propuestas de escalada.

Conmigo vais, mi corazón os lleva.

Recreación histórica por las céntricas calles de Soria y realzando los monumentos más emblemáticos vinculados a Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento en el Palacio de Dueñas (Sevilla).

Aparcamientos disuasorios gratuitos

Crear aparcamientos disuasorios gratuitos durante las primeras 12 horas, en zonas estratégicas, suficientemente cerca del centro como para poder ir andando para no saturar el centro y que sean de pago una vez superado ese período. Esta medida se lleva cabo en varias ciudades, como Pamplona y son están especialmente indicadas para turistas, gente que viene de pueblos, etc. para no meter tanto tráfico en el centro, con la incomodidad que eso produce también a los ciudadanos que no encuentran aparcamiento en las zonas donde necesitan hacer recados.

Ciclopark

Construir Parking de bicis cubiertos, activados con App al estilo de lo que se ha hecho en ciudades como en Logroño, en diferentes zonas de la ciudad, para facilitar el uso de la Bicicleta. Zonas anexas a recintos deportivos y/o colegios, Dehesa, Mariano granados y plaza de las mujeres para el acceso al centro de la ciudad.

Instalación de señales de PRECAUCIÓN, ARDILLAS!

Propongo la instalación de señales de tráfico en los alrededores del parque de La Dehesa, Castillo, etc de "precaución, ardillas". Vemos como hay varios atropellos de estos animalitos cuando cruzan la carretera, quizás señales de precaución ayuden a que no se produzcan más.

Nestor Cabrera Pozo

Semáforos para invidentes mas modernos y con menos impacto de contaminación sonora.



Tecnología que detecta la aproximación de una persona invidente para su funcionamiento. Evita así en continuo sonido actual de los semáforos y se acerca más a las directivas Europeas en contra de la contaminación acústica de las ciudades.



Diversas ciudades de España ya lo han implantado.



El proyecto es promovido por la asociación O.N.C.E.



https://revista.dgt.es/es/investigacion/innovacion/2018/0607semaforos-inteligentes-para-invidentes.shtml



https://asociaciondoce.com/2017/04/25/conoces-passblue-el-semaforo-para-la-discapacidad-visual/

https://www.compartolid.es/passblue/

Parque Toboganes diferente tamaños

Parque infantil que se podría ubicar en la Dehesa, Río Duero, Pajaritos, Royales...que sirva como lugar de diversión para niños más mayores también.

Arte en tu barrio

La propuesta consta de 2 acciones:

- Realización de murales de grandes dimensiones sobre fachada medianera por artistas con amplio recorrido en esta modalidad.

- Realización de pintura mural por alumnos de los distintos centros de Soria sobre los registro telefónicos o eléctricos distribuidos alrededor de la ciudad.



¿Qué esperamos conseguir?

- Rehabilitación de fachadas medianeras de edificios de más de 3 plantas

- Creación de nuevos puntos de interés turístico en los barrios de Soria.

- Incentivar y promover la cultura artística desde el colegio.

- Habilitar espacios que sean visualmente atractivos para los vecinos de Soria.

RICARDO

MONUMENTO AL TORREZNO

Si algo merece en la actualidad un MONUMENTO, con mayúsculas, qué duda cabe que es el TORREZNO, “bocato di cardinale”, ya en medio mundo; tres millones de kilos, y lo máximo ha llegado cuando hace unos días, la Unión Europea ha reconocido al mismo como Indicación Geográfica Protegida.

Se podría hacer en bronce, un torrezno clásico, que pareciera real, con una buena altura, entre 3,5 y 4 m. que las personas lo pudieran tocar, abrazar, pulir… colocándose en algún lugar de la capital, por ejemplo, en el centro de la plaza que existe detrás de Correos.

Sería otra foto espectacular que se llevaría el visitante, repercutiendo como no, en las redes sociales de todo el mundo.

Laura

Dedicar una de las nuevas rotondas al torrezno después de su nueva Indicación Geográfica Protegida en el registro de Denominaciones de Origen Protegidas.