Travesías, un proyecto ciertamente "histórico"

Miércoles, 25 Mayo 2022 20:38

La transferencia de las travesías de la ciudad, del Mitma al Ayuntamiento de Soria, lleva retrasándose desde la década de los noventa. La financiación de los fondos europeos ha permitido desbloquear un proyecto que la propia delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, ha calificado de "histórico".

La Subdelegación del Gobierno en la provincia señaló en el verano de 2008 que había cumplido con el único convenio firmado en 1990 con el Ayuntamiento para el desarrollo de actuaciones en la red arterial de la ciudad. Fueron dos mil millones de pesetas de las de antes y culminada con la variante de Los Royales.

El propio primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, reconoció en aquellas fechas que la mayoría de los proyectos contemplados en su día estaban prácticamente cumplidos, pero que cada alcalde, con el cambio de legislatura, había querido introducir mejoras: en 1996, con Javier Jiménez Vivar, se realizó el paso inferior en Eduardo Saavedra; en 2001, con Eloísa Álvarez, la pista paralela a la carretera de Logroño; en 2004, Encarnación Redondo planteó nuevas actuaciones... para aceptar la titularidad de las travesías.

La posición de Carlos Martínez cuando entró en la corporación como alcalde en 2007 no fue diferente, reiterando que el convenio para la transferencia de las travesías de la ciudad no se firmaría si Fomento no ponía sobre la mesa un buen acuerdo para la ciudad.

Los demás grupos de la corporación también coincidían en que las travesías no se podían asumir por el Ayuntamiento si Fomento previamente no las arreglaba.

En la legislatura de Encarnación Redondo (2003-2007) las mejoras que Fomento se negó a negociar suponían 15 millones de euros.

Entre otras, se quería construir una mediana en la avenida de Valladolid, aceras en la carretera de Logroño, una glorieta a la altura del paseo del Mirón y sobre todo prolongar el enlace de la variante norte más allá del polígono de Valcorba.

Un compromiso incumplido

Redondo ha recordado que cuando era alcaldesa entregó un dossier al Ministerio de Fomento, en un Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para negociar la posible transferencia de las travesías pero, ha asegurado, “ni me dieron opción a trabajar sobre ello”.

Le dijeron, ha resaltado, que querían simplemente aplicar el decreto sobre transferencia de travesías.

Además ha recordado que el actual alcalde se comprometió a negociar este asunto en sus cien primeros días de gobierno, allá por el segundo semestre de 2007.