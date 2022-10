Remacha: "Los PGE para la capital son vergonzosos"

Viernes, 07 Octubre 2022 16:37

Javier Muñoz Remacha, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha calificado el borrador de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez como “vergonzosos y hacen un desprecio a la capital”. Para Muñoz Remacha, el Gobierno cuando más recauda, más da la espalda a Soria.

Por partidas diferenciadas el portavoz popular ha explicado que le ha llamado la atención que para el proyecto de travesías en la capital la cantidad presupuestada quede tan lejos de los 20 millones de euros anunciados, y ha explicado que “en el borrador de los presupuestos del año 2022 había contemplada para travesías una partida de 150.000 euros que no se ejecutado, y en el borrador de 2023 aparece una partida de 662.000 euros que no sabemos si se ejecutará o no, pero claro hasta los 20 millones que nos anuncian, no sé si veremos comenzar las obras…”

También se ha referido a la partida destinada al antiguo Banco de España y a la creación del Centro de Fotografía en este edificio.

“El presupuesto anunciado para este proyecto para 2023 es de 2,5 millones de euros, pero es que en el presupuesto del año pasado fue de 4,5 millones y a fecha de hoy la ejecución es de cero euros. Por lo tanto no nos creemos nada ni del Banco de España, ni de las travesías”, ha señalado.

El portavoz popular ha hablado igualmente del Centro de Procesamiento de Datos para la Seguridad Social, señalando que teme que pase como en el presente ejercicio, recordando que los 10 millones contemplados en los presupuestos del 2022 no se han ejecutado.

Muñoz Remacha ha señalado que lo que más le preocupa del borrador de presupuestos presentado por el gobierno de Pedro Sánchez es el hecho de que no aparezca contemplada la posibilidad de aplicar la conocida como “fiscalidad diferenciada” para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

“En los presupuestos del 2022 la fiscalidad diferenciada al menos se añadió mediante una cláusula adicional que no ha servido para nada, pero es que en los presupuestos para 2023 ni siquiera aparece reflejado en ningún sitio, y eso sí que me preocupa porque esa posibilidad es lo que puede hacer que Soria de un vuelco”, ha apuntado.

Muñoz Remacha ha asegurado que el equipo socialista de gobierno en el Ayuntamiento tiene un proyecto para la ciudad de Soria “sin pensar en el crecimiento poblacional y sin pensar en la atracción de empresas y sin pensar en lo fundamental que es generar puestos de trabajo que para la gente pueda venir a Soria”.