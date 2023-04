Redondo: "Legislatura perdida en salud laboral"

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, Begoña Redondo, ha calificado los últimos cuatro años como “legislatura perdida” en materia de salud laboral y prevención de riesgos para los trabajadores municipales.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Redondo ha reiterado al equipo de gobierno socialista que cumpla con sus obligaciones legales en este ámbito y que informe a la oposición de todas las acciones que ejecuta.

Redondo ha explicado que en la presente legislatura el Comité de Seguridad y Salud se ha convocado una sola vez para constituir el mismo y que a la citada reunión, que tuvo lugar en mayo del año 2021 solo asistió la parte política, pero no los representantes de los trabajadores.

La edil ha informado de que, en aquel momento, el equipo de gobierno argumentó que la parte social no había comunicado los delegados de prevención que iban a formar parte del Comité de Seguridad y Salud y ha afirmado que “a lo largo de toda la legislatura ha seguido utilizándolo como excusa para no convocar este órgano y no informar a la oposición de sus acciones en este ámbito”.

Redondo ha asegurado como "hace unos meses hubo elecciones sindicales y todavía tienen que nombrar a los delegados de prevención, supongo que el equipo de gobierno del Psoe volverá a utilizar esto de nuevo como excusa para no hacer nada en Prevención de Riesgos”.

“En la única reunión que ha habido en este tiempo el equipo de gobierno nos manifestó la intención de ir fijando una serie de reuniones para ir viendo cómo están los temas de salud laboral, pero han pasado casi tres años desde entonces y no se ha avanzado nada”, ha comentado la concejal popular.

Redondo ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla que el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo debe reunirse, como mínimo, una vez cada 3 meses, y añade: “la falta de información y de acciones en este ámbito es total.

El equipo de gobierno no ha comunicado ni a los representantes de los trabajadores, ni a nuestro grupo político, las evaluaciones de riesgos realizadas, ni la planificación de la actividad preventiva con las medidas a tomar, ni las formaciones a llevar a cabo, etc.”

Informe riesgos psicosociales

Redondo ha señalado específicamente la falta de información sobre riesgos psicosociales.

“En 2019 nos presentaron un informe de riesgos psicosociales de los trabajadores del ayuntamiento del que tampoco tenemos información a día de hoy. No nos han comentado si han ejecutado las medidas correctivas recogidas en el estudio, y nos consta que eran acciones que debían ser implantadas de manera inmediata, a corto y a medio plazo", ha apuntado.

Desde el Grupo municipal del Partido Popular han solicitado al equipo de gobierno que adopte las medidas necesarias para que toda la información relativa a la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo municipales se facilite a los trabajadores a través de sus representantes de acuerdo al art. 18 de la Ley de PRL

. “Queremos que el Ayuntamiento se implique de verdad con la salud de los trabajadores municipales y que, como institución pública, practique una cultura preventiva que pueda ser calificada de ejemplar para la sociedad soriana”, ha concluido Redondo.