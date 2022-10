Nueva edición en marcha de Soria Bonos

Lunes, 31 Octubre 2022 13:43

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha dado luz verde a una nueva edición del programa de dinamización comercial Soria Bonos que arrancará coincidiendo con el Black Friday según se acordó en el Consejo de Comercio.

Dentro del Plan de Medidas de Reactivación Económica, con el objeto de revitalizar la economía local incidiendo especialmente en el sector servicios y comercio, se ha optado por repetir esta línea de ayudas creada en 2020 para incentivar el consumo local de una manera directa, realizando una aportación económica fija por cada uno bono en forma de descuento en cada compra asociada.

El Ayuntamiento de Soria ha considerado prioritario apoyar de nuevo al comercio local con esta edición de “Soria Bonos 2022”.

Además, este año la campaña cuenta como novedad con una nueva modalidad de Soria Bono, el Soria Bono Cultural.

La dotación presupuestaria máxima destinada a esta convocatoria es de 265.000 euros con un total de 250.000 euros, para los Soria Bonos de empadronados y los Soria Bonos de no empadronados y un total de 15.000 euros para la modalidad de Soria Bono Cultural.

A través de esta campaña se ponen en circulación para uso de la población en general un total de 50.000 Soria Bonos canjeados para la temporada de Navidad. Dichos bonos, por importe de 5 euros, se pondrán a disposición de forma gratuita para las personas empadronadas en el municipio de Soria y para las personas no empadronadas, y se podrán utilizar y canjear en una compra en los comercios y establecimientos adheridos a la presente iniciativa comercial. En el caso de los Soria Bonos 2022 para no empadronados, y siempre dentro del límite total de los 50.000 bonos canjeados, se establece como límite para esa categoría un total de 10.000 bonos canjeados.

El bono de 5 euros se entregará o mostrará en el establecimiento en el momento de la compraventa, debiendo ser el importe total mínimo de 25€, al cual se le aplicará el descuento del bono.

Además, para esta campaña se incluyen, adicionales a los anteriores un total de 375 Soria Bonos más para la categoría cultural, siendo el importe para canjear de cada uno de estos bonos de un total de 40 euros.

En la presente campaña de Soria Bonos 2022 se distinguen dos tipos de categorías: Soria Bonos de empadronados y Soria Bonos de no empadronados.

Soria Bonos de empadronados: Se pondrá a disposición de las personas empadronadas en Soria 3 modalidades de Soria Bonos: el Soria Bono Individual, el Soria Bono Convivencia y el Soria Bono Cultural, debiéndose optar, en el caso de las dos primeras en el momento de la solicitud por una de ellas.

El Soria Bono Individual de empadronados: Supone un total de 4 bonos o canjes por empadronado/a mayor de edad por importe de 5 €/bono.

El Soria Bono Convivencia de empadronados: Es el que agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco de padre/madre-hijo/s o tutor/a legal de los mismos. De esta forma, con el Soria Bono Convivencia se recibirán un total de 4 bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar descrita por importe de 5 € por bono. El Soria Bono Convivencia estará asociado a un adulto de la unidad familiar, el otro adulto de la unidad familiar, si lo hubiera, podría solicitar el Soria Bono Individual.

El Soria Bono Cultural: Es el destinado a personas empadronadas que reúnan los requisitos establecidos para el Bono Cultural Joven (según Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven) y hayan solicitado y obtenido dicho bono. El Soria Bono Cultural supone un total 40 € repartidos en dos bonos o canjes de 20 € cada uno.

Soria Bonos de no empadronados: Se pondrá a disposición de las personas no empadronadas en Soria los Soria Bonos en la única modalidad de Soria Bono Individual que supone un total de 2 bonos para canjear por no empadronado/a mayor de edad por importe de 5 €/bono.

En el caso del Soria Bono Cultural, el importe de 20 € de cada bono o canje deberá agotarse en una única compra de igual o superior importe, sin poder acumularse ambos bonos ni tampoco con las otras modalidades de Soria Bonos y sin tener que guardar ninguna proporcionalidad respecto del importe total de la compra. En el caso de que el importe total de la compra sea superior, se restará el importe de los 20 € del bono.

Dada la peculiaridad del Soria Bono Cultural únicamente se podrán canjear este tipo de bonos para la adquisición de los siguientes productos culturales: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, CD, DVD o los conocidos como Blu-ray, equipos software y hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico e instrumentos musicales.

Los bonos se podrán solicitar:

A través de la web municipal www.soriabonos.es en el formulario habilitado al efecto, pudiéndose optar por solicitar en una de las dos categorías establecidas el Soria Bono de empadronado o el Soria Bono de no empadronado.

Esta campaña tiene una duración determinada en el tiempo durante el cual se podrán formular las solicitudes de los Soria Bonos 2022 y canjearlos en compras en los establecimientos adheridos a la campaña.

El periodo de duración establecido es desde el 24 de noviembre de 2022 hasta el 7 de enero de 2023, sin perjuicio de que se pueda considerar prorrogarlo. No se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite.

En todo caso la campaña finalizará antes del 7 de enero de 2023 si se agotan todos los Soria Bonos al ser canjeados, es decir, que la campaña finalizará en el mismo momento en el que se canjeen el total de los 50.000 Soria Bonos 2022 de 5 euros y los 375 Soria Bonos Culturales de 40 euros, no pudiéndose solicitar ni canjear más bonos.

Los establecimientos que han participado como adheridos en la anterior campaña de Soria Bonos podrán solicitar expresamente su continuidad en esta nueva campaña en el plazo establecido entre del 10 al 30 de noviembre.

Los establecimientos que deseen participar por primera vez como adheridos en la presente campaña deberán solicitarlo expresamente.