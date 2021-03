Martínez: "la patada en tablero político ha sido brutal"

Viernes, 12 Marzo 2021 13:16

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha asegurado este viernes que la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid ha sido una "patada brutal" en el tablero político nacional que, a su juicio, no estaba en la agenda de nadie.



Martínez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, ha señalado que la "patada en el tablero político ha sido brutal", con el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de la convocatoria de elecciones.

"Hemos pasado de hablar exclusivamente de Cataluña y la pandemia, para que el debate político se haya abierto en el centro de este país, que es Madrid", ha recalcado.

El alcalde de Soria, que ha eludido entrar a valorar el adelanto electoral por desconocer los datos en profundidad para justificar un adelanto electoral, ha asegurado que la moción de censura en Murcia, planteada por Ciudadanos, estaba vinculada a casos de corrupción.

"Ese argumento vale en Murcia pero en Castilla y León no vale, cuando ayer mismo conocimos la imputación de diecisiete personas de la Administración autonómica vinculada al PP, el consejero incluido, en la famosa trama de las eólicas", ha apuntado.

Martínez ha reconocido que tiene la sensación que, en paralelo a los debates políticos partidistas, no se puede perder la perspectiva que el ciudadano tiene que ser el objeto principal de la acción política, "cuando en muchas ocasiones puede dar la sensación que no es así".

En este sentido ha asegurado que no preveía que pudiera haber elecciones autonómicas en Madrid ni estaba "en la agenda de nadie, pero es lo que hay. Hay gente que no parece entender la coyuntura actual".

Martínez justificó hace una semana la intención del secretario regional del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, de presentar una moción de censura en las Cortes regionales porque la Junta, a su juicio, no está dando cobertura a las amplías necesidades de la Comunidad.

"Si Tudanca cree que hay margen suficiente, contará con mi respaldo", señaló el pasado viernes. El alcalde de Soria aseguró entonces que no había que descartar la presentación de una moción de censura porque se esté en una crisis sanitaria, ya que el periodo legal se extiende hasta el próximo año.

"La nefasta gestión de la crisis sanitaria y la derivada económica y social hacen que sea el momento más oportuno", recalcó.