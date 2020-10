Martínez: "Hay que tener un refuerzo sanitario contundente"

Martes, 20 Octubre 2020 11:34

El alcalde de Soria, Carlos Martínez se personará mañana miércoles en el pleno de las Cortes regionales, junto con otros ediles afectados por la pérdida de nueve facultativos en la provincia, para reclamar una solución al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.



Martínez, a preguntas de los periodistas en la visita girada esta mañana a las obras de remodelación de una plaza de la ciudad, ha avanzado que mañana se personará, junto con otros alcaldes afectados por la posible pérdida de médicos en sus municipios, en el pleno de las Cortes regionales, para reunirse con el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y poner sobre la mesa la necesidad de una solución.

"No es una solución tan sólo para los nueve facultativos sino global para la sanidad soriana. Hay que tener un refuerzo de forma contundente", ha reivindicado.

Martínez ha asegurado que el problema de los facultativos es sólo la punta del iceberg de otro de fondo en la provincia que es la "debilísima estructura sanitaria".

Además ha apuntado que el problema de los facultativos es de mala planificación y gestión de la Junta, por lo que ha pedido responsabilidad política para reconocer el problema, ponerse manos a la obra y no escudarse en cuestiones de legalidad ni buscar las confrontaciones entre territorios.

"Estoy encantado que Burgos tenga una sanidad adecuada, que Valladolid tenga una sanidad perfecta, que Ponferrada también, pero Soria tiene los mismos derechos", ha manifestado.

Los nueve facultativos de Atención Primaria, en comisión de servicios, que podrían tener que marcharse esta semana de Soria para ocupar sus destinos en otras provincias (siete en Burgos, otro en Zamora y otro en Ponferrada), venían prestando sus servicios en Berlanga de Duero, Quintana Redonda, Almazán, Covaleda, Arcos de Jalón, San Leonardo de Yagüe, Navaleno y Soria Sur.

Martínez ha señalado que hay que insistir en la responsabilidad individual para "no bajar la guardia", evitar caer en la crispación política teniendo claro el mensaje en todas las comunidades y realizar un refuerzo sanitario en la provincia, que choca con la posible pérdida de nueve facultativos.

Además ha reconocido que la preocupación es permanente por la evolución de la pandemia en Soria, aunque los datos sean mejores que provincias y comunidades limítrofes como Burgos, La Rioja y Navarra.

"No me canso de decir que estamos hoy viviendo de las rentas de la inmunidad que nos dejo el altísimo número de contagios que tuvimos durante la primavera", ha recalcado.

El alcalde ha informado que en la reunión del CECOPI de esta mañana le han trasladado unos datos elevados de la pandemia en Soria, "en un goteo permanente en algunos municipios" y el inicio de la afectación en residencias de mayores.