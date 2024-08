El PP reclama un plan de ciudad y de movilidad "seguro" y "eficiente", ante el caos actual

29 Agosto 2024 - 13:52

Soria se ha convertido en una ciudad improvisada, ejecutada a golpe de subvención o de modificación puntual de un PGOU obsoleto, según ha señalado este jueves el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, que ha pedido al PSOE que cumpla con ciertos aspectos básicos en el plan de movilidad de la ciudad.

En primer lugar, los concejales Maria Madurga y Javier Muñoz Remacha, han denunciado los retrasos que se están produciendo en la ejecución de obras en la ciudad y como ejemplo han puesto el parking de la calle Doctrina, que ha experimentado un retraso significativo afectando tanto a los ciudadanos como a comercios locales.

También han denunciado los sobrecostes en las obras y la mala planificación presupuestaria así como el Impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos.

"Zonas con escasa visibilidad, pasos estrechos, señalizaciones poco claras, protecciones mal ancladas o peligrosas", han censurado.

Además han denunciado la falta de trasparencia y participación ciudadana.

"Estamos generando problemas que no teníamos, como la falta de aparcamientos y por ello aportábamos soluciones en nuestro programa electoral como la ejecución de parkings en los barrios", han señalado.

Muñoz Remacha ha censurado la poca sostenibilidad y consideración ambiental del equipo socialista de Gobierno con pavimentos de las travesías, que según el proyecto, debían cumplir unas características ambientales muy concretas, pero sin embargo, se ha puesto un pavimento que no es el que viene detallado en el proyecto.

Madurga ha criticado la desconexión total con las necesidades de la población, ya que algunas obras e inversiones no responden a necesidades reales, y la falta de coordinación entre administraciones, con el caso más grave del cierre durante un mes de la variante del Soria para realizar una reparación de la misma.

Potr ello ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno explicaciones sobre esa avería detectada.

"Denunciamos también públicamente la falta de aparcamientos que se está generando en la ciudad por las travesías y el carril bici y que se va a empeorar con el proyecto BRERA", han reiterado.

El Grupo Socialista mintió cuando dijo que solo se iban a eliminar 100 plazas de aparcamiento cuando en realidad son 390, han apuntado.

170 entrada carretera de Logroño, 80 entre Santo Tomé, Tejera, Avda. Valladolid y Eduardo Saavedra, 40 de la nueva Comisaría y más de 100 del proyecto BRERA en Pajaritos y Gaya Nuño, han desglosado.

Los concejales popular han recordado que en su programa electoral panteaban diversos parkings de barrio gratuitos en zonas como Santa Clara, La Barriada y El Mirón.

"La zona azul cuenta con 630 plazas y en la renovación del nuevo pliego se debería reducir el número de plazas para no castigar a los sorianos. No es lógico que calles no comerciales sean de zona azul", han criticado.

La concejala de Obras del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, ha asegurado que sería ridículo no estar de acuerdo con las inversiones que se están ejecutando en la ciudad, gracias a los fondos europeos y decir que todas tienen la ciudad levantada.

"Los fondos tienen unos tiempos y este Ayuntamiento, con este gran esfuerzo que hemos hecho, se ha presentado a todas las convocatorias y es cuando nos ha llegado el dinero. Es lógico que todo esté a la vez", ha señalado.

Alegre, que ha pedido disculpas por las molestias que ocasionan las obras, ha recordado la lucha por el traspaso al Ayuntamiento de las travesías, ya apuntada en 2007, "en buen estado" y se ha conseguido 27 millones para ello, "que nos van a dejar otra realidad".