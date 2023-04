El Consejo de la Mujer, en manifestación de Valladolid

Martes, 11 Abril 2023 13:53

El Consejo Municipal de las Mujeres de Soria ha decidido sumarse a la manifestación estatal que se celebrará en Valladolid el 15 de abril, a las 12:30 horas, para reivindicar el derecho efectivo al aborto que tienen todas las mujeres de nuestro país.

"Vivan donde vivan, sin entorpecimientos ni dilaciones injustificadas, sin tener que trasladarse a otra Comunidad Autónoma o a otra provincia, sin verse señalada ni juzgada", han asegurado en un comunicado desde el colectivo.

Desde el propio Consejo se ha organizado el traslado en autobús, que saldrá de la Avenida Duques de Soria (antigua pista de patinaje) a las 9h y al que pueden apuntarse las personas interesadas mandando un mail: igualdad@soria.es o en este formulario: https://forms.office.com/e/isV4UJLyBg

El plazo para inscribirse será el miércoles 12 a las 14:00

Desde las organizaciones convocantes esperan una gran manifestación en Valladolid para hacer valer el derecho al aborto seguro, libre, gratuito y efectivo de las mujeres.

"No basta con la ley, las mujeres de Castilla y León y de España tienen derecho a abortar en los hospitales públicos de referencia, sin tener que desplazarse de provincia, cuando no de comunidad autónoma" y aseguran que las mujeres castellanas y leonesas "no pueden abortar en cinco de las nueve provincias. Burgos es la única que realiza la interrupción del embarazo en un hospital público. Aunque más del 60 por ciento de las mujeres se informan en un centro público, solo el 2 por ciento de las interrupciones se realizan en este tipo de centro en Castilla y León".

Más de 200 entidades de todo el país se han adherido a este llamamiento ante "los propósitos de recortar los derechos de las mujeres por parte del Gobierno de Castilla y León. Hemos de recordar que la agenda de la ultraderecha tiene como principio el recorte del derecho al aborto de las mujeres, y cómo estas ideologías se están extendiendo por países donde se pensaba que este derecho estaba garantizado", concluyen las organizadoras.