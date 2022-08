Continúa la limpieza de aceras por suciedad de San Juan

Martes, 02 Agosto 2022 15:55

El Ayuntamiento de Soria proseguirá hasta mediados del mes de agosto con su plan especial de limpieza de calles, puesto en marcha desde el pasado mes de julio tras las fiestas de San Juan.

Este plan se lleva a cabo en jornadas adicionales al servicio de recogida y limpieza diario y se ha implementado por la tarde con la ciudad dividida en cuatro rutas sobre las que se interviene hasta en dos ocasiones.

Esta acción se suma a la llevada a cabo de forma inmediata tras las fechas festivas y que se concentró en las zonas aledañas a las distintas Cuadrillas en los diferentes barrios de la capital

Esta semana se ha programado la ruta 2 que vuelve a incidir, como ya se hiciera entre el 11 de julio y el 15, en la zona de Rota de Calatañazor, Mariano Vicén, zona de la U25, Barriada, Navas de Tolosa, Ángel de la Guarda, Pedrizas, García Soler, Nicolás Rabal, Paseo de San Andrés, Espolón y adyacentes.

El plan consiste en la limpieza de la gran mayoría de aceras de la ciudad, centímetro a centímetro, según el Ayuntamiento, mediante agua a presión y productos de limpieza desinfectantes y desodorizantes.

Esta limpieza, es muy laboriosa, por eso comienza nada más acabar las fiestas y se calcula se durará hasta el 15 de agosto.

Se comienza en las zonas más afectadas por afluencia de gente y abarcando posteriormente a toda la ciudad. Zona de discobares, C/ Retógenes, C/Rota de Calatañazor, C/ Tejera, C/ San Benito y adyacentes, C/ Campo, C/ Sagunto, C/ Ferial, C/ Santa María y adyacentes, C/ Diputación, C/ Caballeros, C/ Betetas, C/ Postas, Zona de San Pedro, Zona Santa Bárbara (C/ Santa Bárbara, C/ Merineros) ya fueron tratadas, con este mismo servicio durante las fiestas de San Juan, pero aún así, se repite dicho tratamiento, para afinar en la limpieza de estas zonas especialmente afectadas. Se prosigue por otras zonas menos afectadas durante las fiestas, llegando así a todos y cada uno de los barrios de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio mantienen abiertos sus canales de participación ante la posible actuación en cualquier otro punto de la ciudad en el que se detecte por diferentes motivos una mayor acumulación de suciedad.

Igualmente, se sigue trabajando la concienciación con los propietarios de mascotas para promover comportamientos cívicos con la recogida de excrementos así como el uso de botellas de agua para la limpieza de los orines.