El PP pide pistas multideportivas para barrios

Miércoles, 03 Agosto 2022 10:00

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha pedido hoy al equipo de gobierno de socialista la realización de pistas multideportivas para los barrios de Pedrajas, Oteruelos y Toledillo.

La concejal popular Estela Navascués ha considerado en un comunicado que la inversión dotaría a estos barrios de Soria de una infraestructura “útil y muy necesaria para la práctica de todo tipo de deportes de equipo y, dado el caso, de un espacio de uso común para disfrute de los vecinos, especialmente los niños”.

Navascués ha señalado que mientras que el barrio de Las Casas sí cuenta con una de estas instalaciones multideportivas, Pedrajas, Oteruelos y Toledillo, carecen de la misma.

“Nos parece un agravio comparativo, que estos tres barrios de Soria, que tienen la desventaja de estar más alejados del centro urbano, no cuenten todavía con este tipo de instalaciones, ya que Soria Ciudad del Deporte también les incluye. Hemos hablado con varios vecinos de estas localidades que se han mostrado molestos con este hecho y que nos han comentado que una pista multideportiva sería muy bien recibida por los niños y por los veraneantes que llenan estos días sus barrios” ha apuntado la edil popular.

Una cancha multideportiva se compone de un solado de cemento pulido, o materiales similares, de dimensiones variables cercanas a las de una cancha de tenis, y normalmente perimetrado con un vallado ligero, sobre el que se pueden colocar dos pequeñas porterías de fútbol, canastas de baloncesto, etc.

La concejal Popular ha explicado que este tipo de canchas multideportivas son muy utilizadas por niños y jóvenes como zona de juegos y a la vez sirven como puntos de iniciación en multitud de deportes de equipo, sobre todo fútbol y baloncesto.

“Este tipo de instalaciones son semilleros donde se despierta el gusto por los deportes en los más pequeños, y su uso les impulsa después a iniciarse en la práctica de todo tipo de deportes dentro de algún club o escuela deportiva”, ha asegurado.

La concejal ha señalado que en los últimos años la construcción de este tipo de canchas se ha generalizado en las zonas de expansión urbana de muchas ciudades de toda España, así como ha ocurrido también en la ciudad de Soria, pero no en estos barrios de la ciudad.

“Son instalaciones que no requieren de una gran inversión y que, en mi opinión, es un gasto que se ve sobradamente compensado porque se les puede sacar un gran rendimiento; no solo como zona de juegos deportivos para niños, sino también como escenario para pequeñas actuaciones, eventos, festejos, etc. Es una inversión asumible que aportaría mucho valor a estas localidades”, ha añadido.

Navascués ha repasado algunos de los puntos de la ciudad donde ya existen este tipo de pistas, como la urbanización El Lago en el barrio de La Tejera, las zonas verdes del barrio de Los Royales o el barrio de Los Pajaritos.