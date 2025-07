Soria rinde homenaje a Rafael de la Rosa con una muestra que recorre su trayectoria pictórica

Miércoles, 16 Julio 2025 13:59

El Ayuntamiento de Soria ha inaugurado esta mañana la exposición “De la Rosa: Pinceladas de una vida”, una muestra que recorre la trayectoria vital y artística de Rafael de la Rosa, referente de la pintura local y cronista visual de la ciudad a través de sus óleos, acuarelas y retratos.

Gloria Gonzalo, concejala de Cultura, ha acompañado al pintor y s familia en una jornada muy emotiva que repasa décadas de su obra y que se podrá visitar hasta el 31 de agosto en la Sala B del Palacio de la Audiencia.

La exposición recoge algunos de sus trabajos más icónicos —como la serie dedicada a Antonio Machado o los retratos— junto a bocetos, estudios y piezas menos conocidas que muestran la intimidad del proceso creativo del artista.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria ha agradecido “la generosidad del pintor y de su familia por permitirnos compartir esta obra con la ciudadanía”, y ha subrayado la importancia de la muestra como "un verdadero regalo colectivo".

“Rafael ha sido capaz de captar Soria en su esencia, en sus rincones y en sus gentes, reflejando esa ciudad diversa, con alma, que todos reconocemos en sus cuadros”, ha señalado.

Por su parte, la hija del artista ha destacado que la exposición no se planteó como un simple recorrido pasivo por la obra de su padre: “Queríamos ir más allá. Mostrar su mirada, lo cotidiano convertido en arte, esa capacidad suya de hacer eterno lo sencillo”. Ha valorado también la dificultad de sintetizar “toda una vida de pintura” y ha insistido en que lo que se ha traído a la Audiencia es solo una parte de una producción mucho más amplia.

Rafael de la Rosa, emocionado, ha compartido con el público su sentimiento de gratitud por poder mostrar su obra.

“He pintado todo lo que he tenido en mente, y eso me ha hecho feliz. He practicado todos los estilos y técnicas, desde el pastel a la acuarela, y he buscado siempre que el arte conecte con la gente. Lo auténtico es lo que emociona”.

El artista ha reconocido además el valor terapéutico del arte sintiéndose un privilegiado por haber podido compartir sus emociones de la mano de la pintura.

Tanto él como su familia han confesado, además, que tras un susto de salud a principio de verano “esta exposición ha sido una motivación. El arte también es ilusión, y la ilusión da energía para vivir”.

La exposición se enmarca en la programación cultural del Ayuntamiento de Soria y también dentro de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, con quien Rafael de la Rosa mantiene una estrecha conexión creativa.