Tudanca pide contratos de dos años para médicos

Jueves, 29 Octubre 2020 13:33

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha avanzado este jueves en Almazán que se ofrezcan a los médicos al menos un contrato de dos años para atraerlos a la Comunidad y evitar el "juego de trileros" que está realizando la Junta para cubrir las lagunas que ella misma provoca.



Tudanca, que ha mostrado su preocupación con la precariedad de la sanidad en la Comunidad antes de la pandemia, ha señalado a los periodistas que lo que están sufriendo los ciudadanos en materia sanitaria es el resultado de una política de recortes y de desmantelamiento de la sanidad pública en el medio rural, emprendida desde hace mucho tiempo por el Gobierno autonómico y que se ha agravado con la pandemia.

"Llevamos insistiendo desde hace tiempo que a la pandemia se le hace frente con medidas de restricción de movimiento y limitación de aforos pero de nada servirá si al mismo tiempo no se refuerza la sanidad, y no se está haciendo", ha lamentado.

Tudanca ha señalado que la precariedad sanitaria está provocando que Castilla y León sea una de las comunidades más afectadas por la pandemia, tanto en la primera como la segunda ola.

"Lo que no puede pasar tanto meses después, porque la primera ola nos pudo pillar desprevenidos pero ahora ya no hay excusa posible, es que sigamos en la misma situación, con la misma precariedad de medios", ha censurado.

El secretario general del PSOE en la Comunidad ha recordado que han conocido que en las últimas semanas han dimitido los gerentes de Atención Primaria de Soria y Palencia y médicos de Salamanca renuncian porque sólo les ofrecen contratos precarios y "quitan" a nueve médicos en Soria dejando sin atención a muchos pueblos.

"La solución que ofrecen no es más que un juego de trileros mediante el cual, sin incrementar el número total de médicos ni en Soria ni en la Comunidad, les quito de un sitio para tapar los agujeros que ellos mismos han provocado en otros", ha denunciado.



Tudanca ha señalado que la Comunidad necesita que se contraten más profesionales sanitarios y se les ofrezca contratos dignos, como hacen en otras comunidades.

En este sentido, ha avanzado que el PSOE pedirá en el pleno de las Cortes regionales de la próxima semana que al menos se ofrezcan contratos de dos años de duración a los profesionales médicos para garantizar que "podamos atraerles a nuestra comunidad".

Además ha pedido recuperar la atención presencial de manera inmediata, porque "no puede ser que siete meses después del inicio de la pandemia haya cientos de pueblos en la Comunidad que lleven sin ver a su médico".

Por su parte, el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha confirmado a las puertas del Centro de Salud de su localidad que la provincia sigue este jueves con nueve médicos menos -cuatro de ellos en la zona básica de Almazán-, aunque "parece" que la Junta de Castilla y León se "están meneando" para cambiar médicos de otras zonas y cubrir "un poco el expediente".

"No queremos eso; queremos reforzar la sanidad en nuestra tierra", ha recalcado, antes de denunciar la "evidente" falta de planificación que ha tenido la Junta y en el que le ha tocado a Soria sufrir "la incompetencia" de algunos