TRIBUNA / Soria en el vacío y deshabitada

Jueves, 30 Marzo 2023 07:29

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en el problema de la despoblación que sólo se soluciona con medidas reales y no con anuncios reiterados.

El 28.3.2023 el Mundo publicaba un comentario sobre extranjeros que compran pueblos abandonados con el título “el último giro de Guión a la TV de reformas”, y el mismo comentario se hace en la Razón el día 27-3-23, “La España despoblada, mi reino por un Pueblo” y el País del 27.3.23, publica un reportaje a dos páginas sobre “Las megaplantas renovables fantasmas”.

Estas menciones de dos días cualquier a, pero que se repiten habitualmente, ponen, me parece, de relieve la habitual ocupación de papel y digitales con estas cuestiones.

Pero en todo caso, con megaplantas o no, con el vaciamiento o no de los territorios, -que va en aumento-, el hecho es que los territorios, y Soria, se quedan en nada, y cada vez con menos gente, con menos ciudadanos/as, y eso es lo que les hace vacío el territorio y vacíos los Pueblos y no sólo como dicen los médicos “tiene usted tendencia a la obesidad”, eso aunque mida 1,80 metros y pese 90 Kilos, cosa que aquí no ocurre porque es todo cada vez más escuálido todo y sim solución de continuidad.

Aquí no hay tendencia, es una realidad el vacío de los territorios y bien lo ha reflejado Fernando García en el Mirón, Tribuna de 28.3.2023, en artículo corto, (como le gustan a él), y especialmente fluido y muy coherente, porque el vacío es una constante de formación escuálida de lo que se va produciendo.

Y el ejemplo es que, muestra del vacío de los Pueblos y de que no se asienta nadie, si usted necesita una ambulancia y vive en cualquier municipio de España, cada vez más deshabitado, puede llamar a la ambulancia que los poderes públicos le dicen que está a su servicio en la comarca, la misma llega a tiempo, por ejemplo, menos de 25 minutos, cuando llegan le preguntan, qué pasa y les dice, por ejemplo, que es una alteración sorpresiva de la tensión alta y baja, por ejemplo 18 de alta y 6,4 de baja.

Le preguntan qué si tiene, en casa, pastillas contra eso, la respuesta es que no y en el trayecto determina que se agrava el hecho. Cuando llegan al hospital, llega con una alteración de la tensión y con unos ataques al corazón. Tarda 6 meses en ser dado de alta, con secuelas evidentes diagnosticadas e indefinidas.

Este hecho es una realidad en provincias, como Soria, y que no tienen arreglo, ni solución, porque no se encuentra la fórmula de asentamiento de población.

Y lleva razón F. Villalba, Heraldo de Soria, 4.3.2023, y la lleva en “El rábano por las hojas” en Tribuna de Mario González, el Mirón 25-3-2023, comentario que no ha sido considerado de relieve por Angel Coronado en Tribuna del Mirón de 26.3.23, pues el desembrollo no es por donde se coge el rábano, la efectividad es cogerlo y articularlo.

Y Mario González en “Las tres pes”, el Mirón 28.3.2023 que precisa el comentario de A. Coronado y señala con acierto y especial lucidez “Soria no necesita 925 actuaciones, porque le bastarán con 50 al año … si éstas fueran de verdad”.

Es por ello preciso y concretado que menos paseítos, informitos o ideas de carambola como eso de las setas, o cuestiones similares, pues la búsqueda es de ciertas ideas que sean efectivas para el asentamiento, pues, eso, el asentamiento de población no se consigue con “premios” de poca monta de escasa efectividad.

Pero el vacío de lugares como ocurre en Soria es evidente, no sirven, no están sirviendo, no se ven resultados que serían, no otros, el asentamiento y bien lo dice Félix Villalba, (Heraldo de Soria), pues la compatibilidad de cosas en los Pueblos y en las ciudades es lo único posible para que las Ciudades y Pueblos, todos y cada uno, tengan cada vez más vida y ésta más activa.

En esa línea el serio y profundo comentario de Mario González sobre Soria base de productos a ejecutar y productos agrarios, ganaderos y forestales y productos añadidos, pues si no se piensa en que concurran varias actuaciones a la vez, otras cuestiones unidireccionales serían el mantenimiento del fin del vaciamiento sin pausa. Y por eso en “Soria, fábrica de alimentos”, el ´Mirón 29.1.2023 señala la compatibilización de las cosas para obtener un cierta presencia real en producciones en Soria, realmente rentables, y eso lo pone de manifiesto Carmelo Gómez, en el Mirón, 2023, con el título de “La dictadura de la Administración”.

Ya que la posibilidad real de asentamiento sólo se consigue, creo, con una cierta efectividad de las cosas, y no con papeles a presentar y un procedimiento colapsado de trámites no resueltos, que no conducen a nada, y tampoco son dirigidos a ser eficaces.

Esto requiere efectividad de soluciones para, por ejemplo, la sustitución del salvaje adoquinado, de resbaladizo estado con la lluvia o el frío, o el indebido embudo del que hace mención Regino en Tribuna reciente, o la inexistencia de configuración de tráfico fluido en García Solier o la bárbara permuta para legalizar una permuta sin base normativa, y así confirmar una quinta planta ilegal, eso lo ha dicho el Ayuntamiento, no yo, ni esas asociaciones de todo pelaje de alegaciones sin fin y de la nada.

Y eso no son 100 folios de alegaciones de la nada, pero que propugnan la edificación, y ustedes saben dónde.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco