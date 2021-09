TRIBUNA / Carta al ministro Planas

ASAJA Soria ha enviado este martes al ministro de Agricultura una carta para que sea consciente del enorme enfado en el campo provincial por la propuesta sobre el modelo de aplicación de la ayuda básica a la renta y de la ayuda complementaria redistributiva para la nueva PAC que el Gobierno de España aplicará a los agricultores y ganaderos sorianos tras la obligatoria aprobación del Plan Estratégico Nacional, que su Ministerio prepara, por parte de la Unión Europea.

Con enorme enfado hemos recibido en Soria la propuesta sobre el modelo de aplicación de la ayuda básica a la renta y de la ayuda complementaria redistributiva para la nueva PAC que el Gobierno de España aplicará a los agricultores y ganaderos sorianos tras la obligatoria aprobación del Plan Estratégico Nacional, que su Ministerio prepara, por parte de la Unión Europea.

Las noticias que nos llegan no pueden ser más desalentadoras y terribles para la agricultura profesional de esta provincia. En sus documentos y propuestas se contempla la aplicación no de algún instrumento sino de todos los instrumentos posibles de lo que algunos eufemísticamente llaman de reparto “justo” de las ayudas, es decir la Degresividad, el Pago Redistributivo y el Capping, toda la artillería abriendo fuego contra la agricultura profesional.

Como venimos advirtiendo, los dos primeros son la puntilla para una agricultura despoblada de secano como la nuestra, la más despoblada de la UE, y es por ello que tenemos la media de tamaño de explotación más alta de España. Las explotaciones son así en esta provincia no por eficiencia sino por supervivencia. Soria también tiene el récord de ser la provincia con menos tierra propia dentro de la explotación. A ver si se enteran de una vez que no somos terratenientes sino RENTAtenientes.

El pago redistributivo será un extra para jubilados y gente que la agricultura la tienen de segunda o tercera ocupación mientras que los contratos de arrendamiento firmados los tendrán que sostener los profesionales cobrando de la PAC 60 euros menos por hectárea que los anteriores, por el pecado de llevar más de 40 hectáreas. Nos cuesta creer que no atisbe la repercusión que esto tendrá en los próximos años en el mercado de la tierra alquilada, en precio e inmovilización de tierras, haciendo imposible la ya de por sí raquítica tasa de incorporaciones de jóvenes en esta provincia.

Para colmo, proponen la reorganización de las comarcas de España concentrándolas a la mitad; ¡pero oh! qué mala suerte, a todas las comarcas de Soria no les toca salir beneficiadas del enjuague mezclándolas porque, o se quedan solas (con la bajada de lo anterior), o mezclándolas con comarcas con menores rendimientos. Además, a nuestras comarcas anteriores de cultivo de secano ya se les ha hecho su ‘Tabarnia’ particular segregando el regadío de dentro de ellas.

A la provincia de Soria, una de las que menos PAC ingresa (también la que menos de todo Castilla y León) se le condena a perder más fondos. Para la agricultura profesional de Soria, la provincia más despoblada y más abandonada, esto es una vergüenza y genera un enfado monumental. Si lo que estamos viendo se confirma ya pueden cerrar todas las oficinas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ya vemos la verdadera sustancia del compromiso del Gobierno de España con Soria.

Esta es la realidad, una provincia castigada, que se enfrentará con escasa resiliencia a los retos climáticos pues para colmo tenemos también el récord de poseer los que menos regadío relativo de toda España (menos que La Coruña ¡qué vergüenza!), y ahora nos preparan un nuevo palo insoportable. Señor ministro, corre usted el peligro de hacer la PAC más “injusta” con Soria porque los más necesitados de ayuda en esta tierra no son los que tienen menos de 40 hectáreas de secano. Le invito a que conozca de primera mano la realidad del campo provincial, sin ir más lejos en mi pueblo y en mi explotación; y así no tendrá que fiarse de lo que le dicen. Por favor arreglen esto.

Fdo.: Carmelo Gómez