TRIBUNA / Agua abajo de Vozmediano y de Vildé. Aguas mayores  

Lunes, 16 Octubre 2023 07:45

Ángel Coronado conecta en este artículo de opinión la buena noticia del premio que reconoce a la piscicultora de Vildé con el brote de gastroenteritis que están sufriendo los vecinos de Tarazona.

Leo con alegría y esperanza el artículo titulado “La piscicultora María Polo, galardonada por el MAPA”. El Mirón, del 13/10/2023. Y eso por diferentes razones. En primer lugar por el reconocimiento que se hace al bien hacer, no importa qué, siempre que se trate de eso, del buen hacer. Galardonada por el MAPA, más alegría y esperanza también, porque ya no es solo el buen hacer de la galardonada sino el buen hacer del MAPA ante el buen hacer de la galardonada, que ya no es solo por eso sino además por el buen hacer de los medios y el buen hacer de uno mismo, modestia aparte, y de cualquiera, es decir, del buen hacer de cualquier persona de bien y lectora (que somos muchos/as), en reconocer esa escala da bienaventurados actos que, si te descuidas, puede llegar hasta el cielo ironías aparte, es decir, con ironías también.

Y digo esto de las ironías para decir que la realidad, la misma realidad en sí misma considerada, de ser posible considerar a la realidad en si misma sin más, es, según nos parece, algo irónica. Y es por eso que se confunde la ironía de uno mismo, la personal, con la propia de la realidad. Y todo ello, después, con la ironía propia de cada lector y, a la vez, con la de cada una de las realidades según sean vistas con las gafas de cada lector, que esa es otra.

Menos mal que a fin de cuentas, todas las capas de esa hamburguesa gigante se juntan ellas solas de por sí según su propia naturaleza, pan con pan y chicha con chicha, para llegar al final al simple bocata de siempre, pan y mejor tostado, tumaco, y con jamón.

Leo también con alegría y esperanza pero al tiempo apenado y con poca esperanza el artículo titulado “Truchas de calidad de Vildé, el tesoro que le dejó su abuela”, en El Mundo, Noticias de Soria, del 24/05/2021 al enterarnos de lo siguiente. Y cito: “[….] en España no se vende alimentación para truchas en ecológico [….]. Entonces había que adquirirla en Francia.” Pero de inmediato volvemos al estado inicial, alegres y esperanzados. En Vozmediano manda Francia, la nación vecina, Francia manda soberana. Es justo y necesario que Vildé se ponga en contacto con Vozmediano y de paso con Francia.

Y diréis, sufridos lectores, que nos ponemos pesados, porque de pronto nos asaltan las dudas de si en Vildé, o en Vozmediano, acaso, no hubiese señal, estafeta de correos o cualquier otro medio telegráfico o telemático de contacto. Piensen ustedes que nos encontramos en zonas profundas de la España vacía.

Íbamos a sugerir al MAPA o al MITECO que mediase entre Vildé y Vozmediano. Me voy a la Wiki para ver cómo se llama el ministerio o la consejería de las comunicaciones inalámbricas y nos hacemos un lío. Decido escribir lo que ahora estoy escribiendo, pero ni mucho menos dejarlo ahí. Es posible ir a Vozmediano y luego a Vildé con nuestro móvil para comprobar la señal. Nos iremos varios. No todos disfrutamos del servicio telefónico por parte de la misma compañía. Movistar, Yahoo, y recurro de nuevo a la Wiki para ver más: Orange, Yoigo, y otras cuantas compañías más. Nos iremos cuatro.

Y entretanto vamos a terminar con esto.

De momento nos debatimos entre lo que nos dice la piscifactoría de Vozmediano, la de Vildé, La CHE, la CHD, la JCYL, la prensa (El Heraldo, Público, El Mirón, el MAPA, el MITECO, las Oficinas del Medio Ambiente, de la Sostenibilidad y de la Resiliencia y sobre todo del silencio que desde hace unos días se abate sobre la tierra y el cielo de todo este asunto, no porque no se hable del mismo sino porque se sigue hablando casi de lo mismo, como si ese señor amable que te da los buenos días por la mañana después de haber recibido los tuyos, te siguiese diciendo una y otra vez que buenos días.), etc. Con alegría y esperanza y con estas pocas letras intentaremos remover un poco la jalea.

Tengo un amigo suizo casado con una española que, ni aún así, entiende lo que le digo. Y otro, buen amigo entre los buenos, de Cáceres, al que no entiendo lo que me dice porque quiere que se lo cuente a Pepe, amigo de ambos, y bueno. Y a lo de remover un poco la jalea ninguno, ni Pepe. se opone.

En esa situación, cualquier cosilla viene a removerla. Lo de Vildé nos la ha removido, porque de los sufridos “caguetas” de Tarazona y Los Fayos (dicho sea con cariñosa ironía y sinceros deseos de rápido restablecimiento que, por otra parte, damos ya por hecho.) no sabemos tampoco nada. Nos gustaría, empero, que nada de lo ocurrido volviese a ocurrir. Estaríamos entonces alegres y esperanzados. Y a la jalea nosotros la removemos un poco con estas pocas letras para que ustedes, si lo tuviesen a bien, la removiesen cada uno a su manera.

¡Nos gustaría tanto que aguas debajo de Vozmediano nadie sufriese cagueta! ¿Se imaginan a los de Los Fayos y Tarazona tan contentos como los del Burgo de Osma (¡qué bonito!) aguas abajo de las Fuentes de San Luis (Vildé) a esas horas comprometidas de las llamadas “Aguas Mayores”, tan contentos unos y otros, todos, incluso como los máximos responsables políticos y administrativos de la jalea esta de la que hablamos y a esas mismas horas?

Sería formidable.

Fdo: Ángel Coronado