Serrano pide hechos contra la despoblación

Lunes, 31 Mayo 2021 13:20

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha subrayado lo positivo que es poner a Soria en el foco de la despoblación, con la celebración de la feria Presura, a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha demandado aplicar soluciones y no quedarse en el diagnóstico.



Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación provincial, se ha felicitado de que la cuarta edición de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura 20, haya permitido hablar de la provincia y de la despoblación.

"Me parece muy importante que se ponga a Soria en el foco de la despoblación, porque ahora parece que media España está despoblada y, como dije en mi intervención en Presura, desgraciadamente nadie nos puede igualar los malos datos", ha apuntado.

Serrano ha señalado que ya no impresionan mucho "ni los focos" ni las "personas que vienen a las ferias", sino "los hechos" y "lo que se puede prometer o cumplir".

En este sentido ha echado en falta que se hablase de la fiscalidad diferenciada, reconocida por la Unión Europea a Soria, Teruel y Cuenca, y "se le pusiese un plazo", y dónde van a ir los fondos europeos.

Serrano ha asegurado que le parece bien y es necesario que se hable de Soria como epicentro de la despoblación pero si realmente todos conocen el problema y el diagnóstico, "vamos a traer soluciones, porque sino podemos volver dentro de un año con lo mismo".

El presidente de la Diputación de Soria ha asegurado que esperaba que, al igual que algún ministro ha ido a otras provincias con "proyectos debajo del brazo", algún proyecto se anunciase y lo único que se dijo es volver a hablar de centro de procesamiento de datos.

"Como ya conocemos el diagnóstico de la despoblación, hay que empezar a darla soluciones", ha reiterado.

La IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura'20, cumbre organizada por El Hueco de Soria, reunió el pasado viernes en Soria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición y del PP, Pablo Casado; el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministros del Gobierno, numerosos representantes de Ejecutivos autonómicos del PSOE y PP y otras formaciones políticas como Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV y Teruel Existe.