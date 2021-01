Serrano: "hay sobre todo que preservar la salud"

Viernes, 15 Enero 2021 14:10

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha apuntado que en la tesitura actual de "salud o economía" hay que intentar no hundir la economía pero sobre todo preservar la salud.



"Hago un llamamiento a la concienciación de cada uno, porque por muchas medidas que se tomen si colectivamente no somos capaces de cumplirlas será muy complicado y difícil abatir esta curva, que ahora está con unos números dramáticos y con hospitales de la región muy saturados, como el Río Hortega de Valladolid", ha recalcado Serrano en declaraciones facilitadas por la Diputación soriana.

Serrano ha apuntado que todo el sistema sanitario de la región tiene que aguantar y hay que evitar que se colapse.

Serrano ha participado esta mañana en la reunión telemática mantenida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las diputaciones de la Comunidad y alcaldes de más de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación soriana ha señalado que la situación sanitaria se ha complicado mucho en la Comunidad, que asemeja en el gráfico una rampa, al multiplicarse el número de casos en los últimos días.

La reunión ha servido para que los presidentes de las Diputaciones provinciales y los alcaldes planteasen ideas o sugerencias y se han avanzado las medidas que se publicarán esta tarde, para aumentar las restricciones de movilidad.

"Van a cerrar todas las provincias; no vamos a poder ir entre provincias. Y nos anuncian una situación muy grave para los próximos días, porque las medidas que se adopten hoy no harán efecto hasta pasados diez o quince días", ha señalado.

Serrano ha apuntado que durante estos días se sufrirán las consecuencias derivadas de las celebraciones de estas fiestas navideñas y de las reuniones sociales.