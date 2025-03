San Esteban de Gormaz pide ser declarada zona catastrófica al ministro de Transportes

Sábado, 15 Marzo 2025 08:42

El alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que solicita la declaración de zona catastrófica en San Esteban de Gormaz tras la caída del puente medieval.

En esta carta el primer edil reclama que se autorice la intervención urgente de la UME para dotar de una adecuada comunicación, segura y al menos provisional, a la parte de la población que ha quedado aislada de los servicios básicos provinciales –en torno a seiscientas personas- sobre todo teniendo en cuenta que no se prevé una disminución del cauce del río en las próximas fechas.

García ha remitido esta carta tras las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en la que aseguró que la solución no pasa por apoyar un puente alternativo sino la búsqueda de lo que sea más beneficioso en acortar tiempos de tránsito, como podría ser el camino de Ines a Navapalos.

El alcalde sanestebeño ha estimado que esa alternativa no está preparada para albergar el gran volumen de tráfico que venía atravesando la N-110 por lo que el Ayuntamiento sanestebeño ha replicado que no admitirá otra solución que no sea la realización de las obras de conservación del puente medieval e impulsar los trámites para la construcción de un puente alternativo junto al polígono Industrial la Tapiada.

Además el Ayuntamiento sanestebeño, según ha recogido Cope Uxama, ha pedido que se realicen las obras necesarias para habilitar con seguridad del paso de viandantes y tráfico ligero por el actual puente medieval.

Y que se agilicen los trámites administrativos para la construcción de un nuevo puente, adaptado a las necesidades del siglo XXI y que comunique la CN 110 con la autovía A-11.

En Langa de Duero el aumento del tráfico rodado, por el desvio obligado por el corte del puente de San Esteban de Gormaz, ha obligado al alcalde a exigir prudencia a los conductores.

El Ayuntamiento langueño ha publicado este llamamiento a la prudencia en todas sus redes sociales porque "queremos evitar males mayores".

El primer edil de Langa de Duero también ha reclamado para su pueblo que se construya un nuevo puente, para evitar el paso y consiguiente deterioro del tráfico rodado por el puente de Langa.