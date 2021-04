Rey asegura que se han perdido dos años del Plan Soria

Miércoles, 07 Abril 2021 15:32

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Soria, Luis Rey, ha denunciado este miércoles que se han perdido dos anualidades del Plan Soria, según refleja la liquidación del presupuesto de la institución provincial en 2020.



"se habían perdido los 4 millones de euros que estaban presupuestados en 2019 y otros 4 millones de 2020, por lo tanto el nivel de ejecución del Plan Soria 2020 es cero euros, la cuenta es muy fácil. Esta es la triste realidad cuando se nos ha dicho que no se ha perdido, los número cantan, ha declarado Rey en rueda de prensa.

Rey ha acusado al equipo de Gobierno de la Diputación (PP, PPSo y Cs) del poco nivel de exigencia y de la sumisión a los intereses partidistas del PP, además de la falta de liderazgo del presidente de la institución, "porque a nadie se ha visto hacer una sola referencia que se podría haber luchado algo más porque no se perdieran dos años del Plan Soria en esta provincia".

La falta de liderazgo, según el balance socialista, también tiene extensión a alguno de los departamentos como es el desarrollo que preside "el vicepresidente primero, el único representante de Cs en la Diputación de la manita del presidente de la Diputación", que son las ayudas a empresas.

Para ayudas a autónomos se contemplaron los 5 millones de euros, en la liquidación se refleja que habían ejecutado 424.000 euros y en la partida de ayudas para intereses, otro medio millón de euros, se han ejecutado 0 a 31 de diciembre.

"En la parte de ayudas de Covid y de empresas, se les llenó la boca con una propuesta que se aprobó de manera urgente obviando las propuestas socialistas". La Ejecución de esos 6,5 millones de euros, la ejecución son 424.000 euros "alguna de las empresas ya habrán cerrado".

Sin embargo, Rey ha reconocido que de esta falta de ejecución se ha salvado el departamento de Servicios Sociales, que presenta importantes niveles de ejecución y agricultura en algunas partidas.

"El resto es un drama en un año en el que la Diputación tenía que haber sido especialmente ágil y proactiva para generar dinamismo en la actividad soriana", ha recalcado.

Rey ha insistido que en este balance "tenemos que concluir que la Diputación y su actual equipo de gobierno PP, PPSO, Cs y No adscrito se ha instalado en la indolencia, en la sumisión, la falta de liderazgo, falta de apoyo a las empresas y la falta de incorporar proyectos nuevos que puedan ilusionar a esta provincia".

El Grupo Socialista ha calificado con un cero al equipo de gobierno, porque la ejecución presupuestaria del año pasado no llega a un 55 por ciento del presupuesto global, poco más de 50,5 millones de euros sobre un presupuesto definitivo de 92,5 millones de euros.