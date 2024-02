Pablo Borque: "al sector le están matando"

Miércoles, 07 Febrero 2024 08:41

Pablo Borque, agricultor de Aldealafuente a sus 30 años, es uno de los agricultores que se han movilizado en la tractorada para exigir soluciones a un futuro que está lleno de nubarrones con las normas aprobadas en Europa. Al sector primario, apunta, le están matando.

- ¿Cómo está el sector primario para tener que salir a la carretera?

- El sector está cansado de que nos tomen el pelo. Es la ruina que se lleva ya originando desde hace ya unos años. Aquí tenemos que parar. Estamos todos los días perdiendo dinero y al final mi patrimonio se está acabando.

- ¿Cómo se puede explicar a la sociedad que el agricultor está trabajando a pérdidas?

- Han venido unas cosechas muy malas y sumado a la nueva PAC, que en la provincia de Soria se ha dado muchísimo menos dinero que otros años y se ha notado muchísimo, hace que la gente esté cansada. Nos han tocado mucho el bolsillo y a día de hoy estamos muy descontentos con todo en general.

- Hay elecciones europeas en junio ¿Cree que van a reaccionar con esta protesta?

- Sí lo escucharán porque no es sólo a nivel ni de Soria ni de España, hemos visto ya las movilizaciones que se han dado en Francia, Bélgica, Rumania, Alemania… Al final vamos todos a una y esperemos que lleguemos a buen puerto.

- Una de las cuestiones que más preocupan es el diferente báremo a la hora de exigir medidas medioambientales en los cultivos…

- Nos sentimos un poco desamparado. Tengo entendido que para otro tipo de productos que llegan a Europa, tiene que tener su certificado CE, que significa que cumple una serie de requisitos, pero parece que con los productos que son agrícolas, ancha es Castilla y se admite lo que sea. El problema es que los productos que hacemos en la UE cumplen en cuanto a sanidad todos los requisitos, pero lo que viene de fuera no cumplen absolutamente nada. Están usando fitosanitarios que están prohibidos por Europa. Entonce ¿qué estamos haciendo aquí?

- Pero el ciudadano tampoco lo entiende…

- Es lo que nos tienen que explicar a todos, porque no es entendible. Ahora de Ucrania se está trayendo muchísimo trigo; España es el máximo importador. Y nos están bajando los precios. Está a 130 euros menos la tonelada comparada con el año pasado. Al sector le están matando.

- ¿Hasta qué punto resulta complicado ser agricultor y agricultor joven?

- Por mi parte, fue una decisión que tome y al final estoy contento, porque es lo que me gusta. Mis dos abuelos son agricultores. Viendo el futuro que nos está viviendo y habrá que tomar decisiones porque la ruina es inminente. Ahora con la nueva PAC, nos están imponiendo una serie de condiciones que no son entendibles y cuando todo lo dejas homogéneo, no puedes decir que mi tierra es igual que la del vecino. Sabemos lo que funciona, está todo inventado. No nos pueden obligar a hacer las cosas porque ya sabemos cómo es nuestra tierra, sabemos cómo trabajarla y de qué manera y qué rendimientos. Y si tenemos que dejar más o menos barbecho, es decisión nuestra, no por imposición de terceros.